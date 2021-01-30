Определился окончательный состав сборной Украины на матчи отбора женского Евробаскета-2021
Утром 30 января женская национальная женская сборная Украины отправилась в Португалию, где в рамках пузыря сыграет два заключительных решающих матча квалификации Евробаскета-2021.
Команде Срджана Радулович будет противостоять местной сборной Португалии, а также команде Финляндии. Тренерский штаб определился с составом, который продолжит подготовку к двум поединкам уже в Порту. В него вошли 13 игроков:
Вита Горобец (Прометей)
Вероника Любинець (Прометей)
Ульяна Дацько (Прометей)
Елизавета Митина (Интерхим)
Ольга Сивакова (Чайка-ДЮСШ-Бердянск)
Кристина Филевич (Киев-Баскет)
Мириам Уро-Ниле (Киев-Баскет)
Людмила Науменко (Чукурова, Турция)
Алина Ягупова, (Фенербахче, Турция)
Ольга Яцковець (Винтертур, Швейцария)
Виктория Шматова (Ровно-ОШВСМ)
Ольга Дубровина (Прометей)
Оксана Молова (Прометей)
Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова сменила клуб в Турции и продолжит карьеру в "Фенербахче".