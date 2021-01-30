Определился окончательный состав сборной Украины на матчи отбора женского Евробаскета-2021

Утром 30 января женская национальная женская сборная Украины отправилась в Португалию, где в рамках пузыря сыграет два заключительных решающих матча квалификации Евробаскета-2021.

Команде Срджана Радулович будет противостоять местной сборной Португалии, а также команде Финляндии. Тренерский штаб определился с составом, который продолжит подготовку к двум поединкам уже в Порту. В него вошли 13 игроков:

Вита Горобец (Прометей)

Вероника Любинець (Прометей)

Ульяна Дацько (Прометей)

Елизавета Митина (Интерхим)

Ольга Сивакова (Чайка-ДЮСШ-Бердянск)

Кристина Филевич (Киев-Баскет)

Мириам Уро-Ниле (Киев-Баскет)

Людмила Науменко (Чукурова, Турция)

Алина Ягупова, (Фенербахче, Турция)

Ольга Яцковець (Винтертур, Швейцария)

Виктория Шматова (Ровно-ОШВСМ)

Ольга Дубровина (Прометей)

Оксана Молова (Прометей)

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова сменила клуб в Турции и продолжит карьеру в "Фенербахче".