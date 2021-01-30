Определился окончательный состав сборной Украины на матчи отбора женского Евробаскета-2021

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Баскетбол
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Определился окончательный состав сборной Украины на матчи отбора женского Евробаскета-2021

Утром 30 января женская национальная женская сборная Украины отправилась в Португалию, где в рамках пузыря сыграет два заключительных решающих матча квалификации Евробаскета-2021.

Команде Срджана Радулович будет противостоять местной сборной Португалии, а также команде Финляндии. Тренерский штаб определился с составом, который продолжит подготовку к двум поединкам уже в Порту. В него вошли 13 игроков:

  • Вита Горобец (Прометей)

  • Вероника Любинець (Прометей)

  • Ульяна Дацько (Прометей)

  • Елизавета Митина (Интерхим)

  • Ольга Сивакова (Чайка-ДЮСШ-Бердянск)

  • Кристина Филевич (Киев-Баскет)

  • Мириам Уро-Ниле (Киев-Баскет)

  • Людмила Науменко (Чукурова, Турция)

  • Алина Ягупова, (Фенербахче, Турция)

  • Ольга Яцковець (Винтертур, Швейцария)

  • Виктория Шматова (Ровно-ОШВСМ)

  • Ольга Дубровина (Прометей)

  • Оксана Молова (Прометей)

Состав сборной Украины
Расписание матчей

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова сменила клуб в Турции и продолжит карьеру в "Фенербахче".

ПортугалияЕвробаскет-2021женская сборная Украины по баскетболу