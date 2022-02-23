"Вы как мясо здесь сидите?" Украинский баскетболист напомнил, что Россия давно напала на нашу страну

Елена Павлова
Баскетбол
2 минуты
6,7 т.
'Вы как мясо здесь сидите?' Украинский баскетболист напомнил, что Россия давно напала на нашу страну
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Третья мировая война на нашей территории никому не нужна. Так считает лидер БК "Одесса" и бывший центровой сборной Украины Андрей Агафонов. Но в то же время баскетболист уверен, что ситуация в отношениях между Россией и Украиной усугубилась не в понедельник, когда в РФ признали "ЛНР" и "ДНР".

В комментарии OBOZREVATEL Агафонов рассказал, почему остро реагирует на слова, что в Украине нет войны, и как лучше вести себя в такое тяжелое время.

Лидер "Одессы" Андрей Агафонов.

"Я не думаю, что ситуация усугубилась в понедельник. Она давно уже усугубляется, эта постоянная комедия давления.

Видео дня

Как многие говорят: "Войны же нет". Официально объявлена война? Нет. А я в таком случае говорю: "Вы можете съездили туда на передовую к ребятам, которые каждый день теряют один-два человека". И там спросите: "Это что – просто по вам стреляют, вы как мясо здесь сидите? И кого вы защищаете? Войны же нет", – сказал Андрей.

Баскетболист Андрей Агафонов.

"Я отношусь максимально негативно к тому, что делает Российская Федерация. Не понимаю зачем. И смотришь сейчас новости и пытаешься найти какую-то середину между американскими новостями, украинскими и российскими. Хочется хоть как-то разобраться в том, что происходит в целом", – отмечает баскетболист.

Агафонов отмечает, что все сейчас находятся в невесомости: "Никто не знает, что будет завтра. Висим. Никто не знает, что Вова захочет. И никто не знает, что решит Америка".

Андрей Агафонов.

"Хочется пожелать украинцам терпения и не паниковать – сейчас это самое главное. Не делать каких-то резких движений. Не кричать, что все, мы пропали, горим и быстро уезжаем. Я бы всем пожелал переждать этот тяжелый момент в здравии и спокойствии", – подчеркнул Андрей.

"И, конечно, вы видели, что на баскетболе это все сказывается. Америка сказала: "Все, страшно, надо уезжать, иначе мы вас потом не вывезем". И все американские игроки, как законопослушные, сели и уехали. И их тоже можно понять", – считает Агафонов.

Но в тоже время спортсмен верит, что можно будет избежать полномасштабной войны: "Думаю, что все должно как-то утрястись. Вряд ли кто-то хочет начинать третью мировую войну. Ни экономически, ни людей гробить – это не надо никому. Но посмотрим".

Андрей Агафонов в игре.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что призер Олимпиады из Донецка назвала Россию "прибабахнутым соседом" после признания "Л/ДНР". Легкоатлетка Ирина Лищинская заявила, что военные РФ принесли много горя.

Призыв к вакцинации
СуперлигаБаскетболРоссия - страна-агрессорРоссия