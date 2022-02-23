'Вы как мясо здесь сидите?' Украинский баскетболист напомнил, что Россия давно напала на нашу страну

Третья мировая война на нашей территории никому не нужна. Так считает лидер БК "Одесса" и бывший центровой сборной Украины Андрей Агафонов. Но в то же время баскетболист уверен, что ситуация в отношениях между Россией и Украиной усугубилась не в понедельник, когда в РФ признали "ЛНР" и "ДНР".

В комментарии OBOZREVATEL Агафонов рассказал, почему остро реагирует на слова, что в Украине нет войны, и как лучше вести себя в такое тяжелое время.

"Я не думаю, что ситуация усугубилась в понедельник. Она давно уже усугубляется, эта постоянная комедия давления.

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Как многие говорят: "Войны же нет". Официально объявлена война? Нет. А я в таком случае говорю: "Вы можете съездили туда на передовую к ребятам, которые каждый день теряют один-два человека". И там спросите: "Это что – просто по вам стреляют, вы как мясо здесь сидите? И кого вы защищаете? Войны же нет", – сказал Андрей.

"Я отношусь максимально негативно к тому, что делает Российская Федерация. Не понимаю зачем. И смотришь сейчас новости и пытаешься найти какую-то середину между американскими новостями, украинскими и российскими. Хочется хоть как-то разобраться в том, что происходит в целом", – отмечает баскетболист.

Агафонов отмечает, что все сейчас находятся в невесомости: "Никто не знает, что будет завтра. Висим. Никто не знает, что Вова захочет. И никто не знает, что решит Америка".

"Хочется пожелать украинцам терпения и не паниковать – сейчас это самое главное. Не делать каких-то резких движений. Не кричать, что все, мы пропали, горим и быстро уезжаем. Я бы всем пожелал переждать этот тяжелый момент в здравии и спокойствии", – подчеркнул Андрей.

"И, конечно, вы видели, что на баскетболе это все сказывается. Америка сказала: "Все, страшно, надо уезжать, иначе мы вас потом не вывезем". И все американские игроки, как законопослушные, сели и уехали. И их тоже можно понять", – считает Агафонов.

Но в тоже время спортсмен верит, что можно будет избежать полномасштабной войны: "Думаю, что все должно как-то утрястись. Вряд ли кто-то хочет начинать третью мировую войну. Ни экономически, ни людей гробить – это не надо никому. Но посмотрим".

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