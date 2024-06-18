Впервые за 22 года! Украинский баскетболист стал чемпионом НБА. Фото и видео

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк впервые в карьере стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Воспитанник школы "Черкаських Мавп" добился этого звания в составе "Бостон Селтикс", который в финальной серии обыграл "Даллас Маверикс" 4:1.

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Чемпионские перстни баскетболисты из Бостона добыли на домашнем паркете, переиграв соперников 106:88. Михайлюк появился на последней минуте игры и отличился одним подбором. В плей-офф украинец сыграл в восьми матчах, в среднем играя по четыре минуты, набирая по одному очку и совершая 0.6 подбора.

В регулярном чемпионате в активе Святослава 41 матч, в которых он дважды выходил со старта, сыграв в среднем 10.1 минуту, Наш соотечественник за это время набирал по четыре очка, совершал 1.2 подбора и отдавал 0.9 передач.

На празднование чемпионства Михаилюк появился с украинским флагом. 27-летний баскетболист стал лишь вторым украинцем в истории после Станислава Медведенко (2001 и 2002 гг.), который добился чемпионства в НБА.

Кроме того, благодаря этому триумфу "Бостон" стал самым титулованным клубом ассоциации. Теперь в активе "Селтикс" 18 побед в турнире, это на одну больше, чем у "Лос-Анджелес Лейкерс".

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