В Железном Порту при поддержке ФБУ стартовал Фестиваль мини-баскетбола

В День защиты детей (1 июня) в Железном Порту стартовал Фестиваль мини-баскетбола. Мероприятие проходит при поддержке Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

Как сообщается на официальном сайте организации, в летнюю столицу детского баскетбола в Украине съехались команды мальчиков и девочек со всей страны. Несмотря на дождь, начало Фестиваля прошло в отличном настроении, со множеством конкурсов и соревнований.

Юбилейное (10-е) мероприятие пройдет в две смены. Первая – с 1 по 7 июня. В ней примут участие дети 2011 и 2012 года рождения. В рамках второй смены, которая запланирована на 9-15 июня, в Железный Порт приедут мальчики и девочки 2009 и 2010 года рождения.

В программу Фестиваля также вошли традиционные звездные и выставочные матчи. В этом году участие в соревнованиях впервые примут команды из Житомира и Кривого Рога.

Видео дня

OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на фотографии, сделанные в первый день юбилейного мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Святослав Михайлюк приехал в Украину и встретился с воспитанниками школы "Черкаських Мавп".