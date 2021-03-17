"Прометей" в тяжелом матче победил "Запорожье" в Суперлиге Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в среду, 17 марта, состоялся единственный поединок в Суперлиге Париматч.

"Прометей" на родной площадке в Каменском победил в сложном матче БК "Запорожье" 74:70.

В первой половине Прометей завладел достаточно уверенной преимуществом +12. Удалось это благодаря лучшей реализации. Хозяева в стартовой четверти попали 8 (2 трехочковых) раз, тогда как соперник – 7 (1 трехочковый). Во второй 10-минутке подопечные Виталия Черния увеличили напор и попали в корзину Запорожье еще 9 (3 трехочковых) раз. На это гости ответили лишь 6-ю (1 трехочковый) попаданиями. Стоит отметить Эванса и Петрова. Первый набрал 12 очков, а второй – 11 (3/4 трехочковых).

Но после перерыва Запорожья не просто вернулась в игру. Подопечные Валерия Плеханова смогли выйти вперед по количеству точных бросков – 21 (4 трехочковых) против 19 (7 трехочковых), смогли почти сравняться по количеству подборов – 29 против 31 вышли вперед по передачам – 19 против 15, и сделали гораздо меньше ошибок – 5 потерь, тогда как у соперника – 13. Все это позволило повести в счете 2.

И все же в заключительной части, в самый ответственный момент, Прометей продемонстрировал просто железные нервы. Проигрывая 5 пунктов за 2 минуты до конца, Липовый и Лукашов на двух загрузили сопернику 3 трехочковых. Это позволило вырвать трудную победу – 74:70.

Прометей – Запорожье 74:70 (20:15, 23:16, 11:25, 20:14)

Прометей: Эванс 15 очков + 7 подборов + 1 передач, Лукашов 10 очков 2 подборов + 6 передач, Липовый 13 очков + 5 подборов + 3 передач, Стефенс 6 очков + 8 подборов + 2 передач, Петров 13 очков + 13 подборов + 5 передач, Луценко 8 очков 1 подборов + 2 передач

Запорожье: Мальчевский 7 очков 1 подборов, Кэффи 17 очков + 6 подборов + 11 передач, Грицак 6 очков + 5 подборов + 1 передач, Тихонов 16 очков + 7 подборов + 1 передач

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне женский "Прометей" победил литовский "Кибиркштис" во втором матче четвертьфинала Европейской женской баскетбольной лиги (ЕЖБЛ) и пробился в Финал четырех турнира.