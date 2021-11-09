В среду "Киев-Баскет" может выйти в следующий раунд Кубка Европы ФИБА: анонс матча против "Хапоэля"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Баскетбол
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Киев-Баске

Вечером среды "Киев-Баскет", выступающий в Кубке Европы ФИБА, может досрочно — за тур до окончания отбора — выйти во второй раунд состязаний. Подопечным Айнарса Багатскиса достаточно с любым счетом одолеть израильский "Хапоэль", чтобы гарантированно выступить на зимнем отрезке турнира. Чтобы убедить жителей и гостей столицы посетить игру 10 ноября ПС "Венето-Спорт", рассказываем об интригах грядущего противостояния.

"Киев-Баскет" принимает "Хапоэль"

Единственные из мужчин

Высока вероятность того, что киевляне окажутся той самой командой, на которую будут равняться остальные мужчины-игровики уже через пару недель. В футболе у участников Лиги чемпионов и Лиги конференций шансы на продолжение борьбы по весне невелики. Смежные виды спорта давно не поставляют болельщикам поводов для радости. Тогда как у коллег-баскетболистов из "Прометея" максимально серьезные оппоненты по топовому турниру ФИБА плюс два поражения в пассиве. Вот и получается, что продолжение континентальных приключений для "Киев-Баскета" — шанс всем украинским болельщикам хоть как-то продлить переживания за своих парней хотя бы до Нового года.

Видео дня

А вероятность такого позитивного расклада для желто-черных велика. В Эйлате подопечные Багатскиса уверенно переиграли соперника 86:78, благодаря 20 очкам Эйвери Вудсона. На родном же паркете да при своих преданных болельщиках киевляне наверняка выступят еще круче, чтобы продлить победную серию

"Киев-Баскет" принимает "Хапоэль"

Четыре матча кряду "пчелы" смертельно жалят соперника, причем всю минувшую неделю — в волевом ключе. Сначала украинцы переиграли 66:65 польский "Трефл Сопот" на международной арене, благодаря фантастическому броску с сиреной Майка Кэффи. А затем уже в рамках Суперлиги сломили в овертайме сопротивление "Тернополя" (85:80), добыв право на пятиминутку атакой под сирену Бернарда Томпсона.

О том, что столичные баскетболисты набрали крейсерский ход, говорит и статистика последних недель. За полмесяца "Киев-Баскет" уступил лишь раз в семи встречах — да и то на выезде. С 17 октября команда не проигрывает дома, а значит, и в среду максимально вложится в то, чтобы выковать еще одно звено в победной цепочке.

Тем более, что соперник находится в кризисе

С сентября, когда Эйлат начал проводить официальные матчи, и по сей день команда добилась лишь трех побед. Парочка оформилась на самом старте сезона, пока к израильтянам еще не приспособились соперники. Потом же их принялись класть на лопатки даже середняки национального чемпионата. Из-за этого сегодня "Хапоэль" обитает аж на 10-м месте из 13 возможных в Высшей лиге, а в Кубке Европы имеет показатель 2-2 после четырех туров.

"Киев-Баскет" принимает "Хапоэль"

В шести последних поединках, если рассматривать все турниры, Эйлат выиграл лишь раз — и меньше 85 очков за вечер не пропускал. Для украинцев это отличные новости, ведь сами они в четырех предыдущих матчах лишь раз позволили визави набрать больше 65 баллов.

Поэтому имеет смысл купить недорогой билет

Стоимость похода на баскетбол в ДС "Венето-Спорт" и вправду выглядит довольно скромно на фоне иных развлечений, доступных в вечернем Киеве. Место на трибунах обойдется болельщику от 180 до 500 гривен. И в эту цену включается не только хорошее настроение и эмоции от игры, но и возможность выиграть крутой клубный мерч, презентованный накануне "пчелами", а также стильную сувенирную продукцию.

Купить билет на матч "Киев-Баскет" против "Хапоэля" 10 ноября (19:00)

"Киев-Баскет" принимает "Хапоэль"

Кроме того, цены в кафе киевлян приятно удивят даже тех, кто со скепсисом относится к фастфуду на спортивных площадках. Поэтому обратите внимание на баскетбол в Киеве, отнеситесь к нему с любовью — и лучшая в мире игра с мячом ответит вам взаимностью!