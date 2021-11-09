В среду "Киев-Баскет" может выйти в следующий раунд Кубка Европы ФИБА: анонс матча против "Хапоэля"

Вечером среды "Киев-Баскет", выступающий в Кубке Европы ФИБА, может досрочно — за тур до окончания отбора — выйти во второй раунд состязаний. Подопечным Айнарса Багатскиса достаточно с любым счетом одолеть израильский "Хапоэль", чтобы гарантированно выступить на зимнем отрезке турнира. Чтобы убедить жителей и гостей столицы посетить игру 10 ноября ПС "Венето-Спорт", рассказываем об интригах грядущего противостояния.

Единственные из мужчин

Высока вероятность того, что киевляне окажутся той самой командой, на которую будут равняться остальные мужчины-игровики уже через пару недель. В футболе у участников Лиги чемпионов и Лиги конференций шансы на продолжение борьбы по весне невелики. Смежные виды спорта давно не поставляют болельщикам поводов для радости. Тогда как у коллег-баскетболистов из "Прометея" максимально серьезные оппоненты по топовому турниру ФИБА плюс два поражения в пассиве. Вот и получается, что продолжение континентальных приключений для "Киев-Баскета" — шанс всем украинским болельщикам хоть как-то продлить переживания за своих парней хотя бы до Нового года.

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А вероятность такого позитивного расклада для желто-черных велика. В Эйлате подопечные Багатскиса уверенно переиграли соперника 86:78, благодаря 20 очкам Эйвери Вудсона. На родном же паркете да при своих преданных болельщиках киевляне наверняка выступят еще круче, чтобы продлить победную серию

Четыре матча кряду "пчелы" смертельно жалят соперника, причем всю минувшую неделю — в волевом ключе. Сначала украинцы переиграли 66:65 польский "Трефл Сопот" на международной арене, благодаря фантастическому броску с сиреной Майка Кэффи. А затем уже в рамках Суперлиги сломили в овертайме сопротивление "Тернополя" (85:80), добыв право на пятиминутку атакой под сирену Бернарда Томпсона.

О том, что столичные баскетболисты набрали крейсерский ход, говорит и статистика последних недель. За полмесяца "Киев-Баскет" уступил лишь раз в семи встречах — да и то на выезде. С 17 октября команда не проигрывает дома, а значит, и в среду максимально вложится в то, чтобы выковать еще одно звено в победной цепочке.

Тем более, что соперник находится в кризисе

С сентября, когда Эйлат начал проводить официальные матчи, и по сей день команда добилась лишь трех побед. Парочка оформилась на самом старте сезона, пока к израильтянам еще не приспособились соперники. Потом же их принялись класть на лопатки даже середняки национального чемпионата. Из-за этого сегодня "Хапоэль" обитает аж на 10-м месте из 13 возможных в Высшей лиге, а в Кубке Европы имеет показатель 2-2 после четырех туров.

В шести последних поединках, если рассматривать все турниры, Эйлат выиграл лишь раз — и меньше 85 очков за вечер не пропускал. Для украинцев это отличные новости, ведь сами они в четырех предыдущих матчах лишь раз позволили визави набрать больше 65 баллов.

Поэтому имеет смысл купить недорогой билет

Стоимость похода на баскетбол в ДС "Венето-Спорт" и вправду выглядит довольно скромно на фоне иных развлечений, доступных в вечернем Киеве. Место на трибунах обойдется болельщику от 180 до 500 гривен. И в эту цену включается не только хорошее настроение и эмоции от игры, но и возможность выиграть крутой клубный мерч, презентованный накануне "пчелами", а также стильную сувенирную продукцию.

Купить билет на матч "Киев-Баскет" против "Хапоэля" 10 ноября (19:00)

Кроме того, цены в кафе киевлян приятно удивят даже тех, кто со скепсисом относится к фастфуду на спортивных площадках. Поэтому обратите внимание на баскетбол в Киеве, отнеситесь к нему с любовью — и лучшая в мире игра с мячом ответит вам взаимностью!