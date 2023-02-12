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"В это невозможно поверить!" Матч NCAA завершился фантастической развязкой. Видео

Максим Иншаков
Баскетбол
2 минуты
906
'В это невозможно поверить!' Матч NCAA завершился фантастической развязкой. Видео

В студенческом чемпионате США по баскетболу (NCAA) команда добыла победу за 0,4 секунды до финальной сирены. Эпизод случился в поединке между университетами Портленд Стэйт и Северная Аризона.

Видео дня

За 5,9 секунды счет был 86:84 в пользу Портленда, когда игрок этой команды не смог забить штрафной бросок. Мяч подобрали баскетболисты Северной Аризоны, после чего Лайам Лойд точным трехочковым добыл казалось бы победу (87:86).

''В это невозможно поверить!'' Матч NCAA завершился фантастической развязкой. Видео

Так как время на табло вышло, хозяева вместе с болельщиками начали праздновать успех, однако арбитры после просмотра видеоповтора решили вернуть гостям 0,4 секунды и дать возможность Портленду провести еще одну атаку.

''В это невозможно поверить!'' Матч NCAA завершился фантастической развязкой. Видео

Хантер Вудс сделал сверхвысокую передачу через всю площадку. Ее в углу словил Айзейя Джонсон и в борьбе с двумя защитниками в падении, ценой травмы руки, смог отправить одним касанием круглый снаряд в кольцо.

''В это невозможно поверить!'' Матч NCAA завершился фантастической развязкой. Видео

Шокированные представители Аризоны надеялись, что время вышло, но видеоповтор показал, что очки набраны по правилам.

''В это невозможно поверить!'' Матч NCAA завершился фантастической развязкой. Видео

Комментатор, работающий на матче не смог сдержать эмоций. После броска Джонсона он закричал, что никогда в жизни не видел ничего подобного, назвав это "невероятной развязкой".

''В это невозможно поверить!'' Матч NCAA завершился фантастической развязкой. Видео

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

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