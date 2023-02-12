''В это невозможно поверить!'' Матч NCAA завершился фантастической развязкой. Видео

В студенческом чемпионате США по баскетболу (NCAA) команда добыла победу за 0,4 секунды до финальной сирены. Эпизод случился в поединке между университетами Портленд Стэйт и Северная Аризона.

Видео дня

За 5,9 секунды счет был 86:84 в пользу Портленда, когда игрок этой команды не смог забить штрафной бросок. Мяч подобрали баскетболисты Северной Аризоны, после чего Лайам Лойд точным трехочковым добыл казалось бы победу (87:86).

Так как время на табло вышло, хозяева вместе с болельщиками начали праздновать успех, однако арбитры после просмотра видеоповтора решили вернуть гостям 0,4 секунды и дать возможность Портленду провести еще одну атаку.

Хантер Вудс сделал сверхвысокую передачу через всю площадку. Ее в углу словил Айзейя Джонсон и в борьбе с двумя защитниками в падении, ценой травмы руки, смог отправить одним касанием круглый снаряд в кольцо.

Шокированные представители Аризоны надеялись, что время вышло, но видеоповтор показал, что очки набраны по правилам.

Комментатор, работающий на матче не смог сдержать эмоций. После броска Джонсона он закричал, что никогда в жизни не видел ничего подобного, назвав это "невероятной развязкой".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

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