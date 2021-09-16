Умер легендарный баскетбольный тренер

В четверг, 16 сентября, умер легенда сербского баскетбола Душан Ивкович. Об этом изданию sportklub.rs сообщил его друг Горан Калинич.

В последние дни один из самых успешных европейских специалистов в истории этого вида спорта находился в белградской больнице. Он скончался из-за скопления жидкости в легких и герпеса.

Ивкович на протяжении всей игровой карьеры выступал за "Раднички" из столицы Сербии (1958-1968). Свой тренерский путь он начал в юношеской команде своего родного клуба.

Проработав 10 лет с юношами, сербский специалист возглавил взрослую команду "Партизана", с которым уже на второй год выиграл чемпионат и Кубок Югославии. Кроме белградского гранда Ивкович тренировал греческие "Арис", "Олимпиакос", "Паниониос", АЕК, российские "Динамо" и ЦСКА, турецкий "Анадолу Эфес" и несколько команд из бывшей Югославии.

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На клубном уровне он дважды выиграл Евролигу, один раз – Еврокубок (второй по престижности континентальный турнир), по три раза – чемпионаты Греции и России, четыре Кубка Греции и множество других соревнований.

Ивкович привел Югославию к двум победам на чемпионате Европы по баскетболу (1989 и 1991) и к одной – на чемпионате мира (1990). В 1995 году сборная Сербии и Черногории под его руководством выиграла Евробаскет. Также в его активе "золото" летней Универсиады 1987 года.

Сербский специалист завершил тренерскую карьеру в 2016 году, а в 2017-м его ввели в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA).

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