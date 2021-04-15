Украинцы Михайлюк и Лэнь провели яркие матчи в НБА

Украинский защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Святослав Михайлюк стал третьим по результативности в команде в матче регулярного сезона НБА против "Голден Стэйт Уорриорз" (109:146).

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" вышел в старте и провел на паркете 25 минут. За это время он набрал 14 очков (4/5 двухочковых, 2/6 трехочковых, 0/1 штрафных), 5 подборов, 3 передачи и совершил 2 потери.

Для клуба украинца это поражение стало уже восьмым подряд. После 55 матчей в активе "Тандер" всего 20 побед.

"Оклахома-Сити" – "Голден Стэйт" 109:147 (32:36, 22:39, 29:50, 26:22)

"Оклахома-Сити": Бэйзли (22 + 8 подборов), Браун (18 + 12 подборов), Михайлюк (14),Маледон (11), Роби (9) – старт; Брэдли (13 + 7 подборов), Джером (10),Робинсон (5), Уильямс (4), Холл (2), Хорд (1).

"Голден Стэйт": Карри (42 + 8 передач), Уиггинс (16), Бэйзмор (15), Грин (12 + 10 подборов + 16 передач), Луни (9) – старт; Пул (17 + 5 потерь), Пэйтон (10), Ли (9),Тоскано-Андерсон (6), Малдер (5), Смаилагич (4), Мэннион (2).

Украинский центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лэнь остановился в шаге от дабл-дабла в победном поединке против "Сакраменто Кингз" (123:111).

Наш соотечественник также вышел в стартовой пятерке и отыграл 17 минут. В активе Лэня 8 очков (3/5 двухочковых, 0/1 трехочковых, 2/4 штрафных), 10 подборов и 1 передача, а в пассиве – 3 персональных замечания и 4 потери.

Столичный клуб выиграл четвертый матч из последних пяти и приблизился к зоне плей-офф. Теперь "Уизардс" всего на одну победу отстают от 10-го места, которое дает право сыграть в квалификации.

"Сакраменто" – "Вашингтон" 111:123 (31:42, 29:28, 23:23, 28:30)

"Сакраменто": Фокс (33 + 6 передач + 6 перехватов), Хилд (19), Барнс (18 + 7 подборов + 6 потерь), Джонс (5), Харклесс (2) – старт; Дэвис (12), Уайтсайд (12 + 9 подборов + 4 блок-шота), Халибертон (8 + 6 передач + 6 перехватов), Мету(2), Райт (0).

"Вашингтон": Бил (31 + 5 потерь), Уэстбрук (25 + 15 подборов + 11 передач + 7 потерь),Хачимура (12), Авдия (11), Лэнь (8 + 10 подборов) – старт; Бертанс (16),Смит (10), Р. Лопес (6), Гэффорд (4), Мэтьюз (0), Нето (0).

Напомним, что Святослав начал карьеру в детской и юношеской школах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 состоялся его дебют в украинской Суперлиге, а в 2013-м – за сборную Украины до 16 лет. За взрослую национальную команду он впервые сыграл в 2014-м, а в 2016-м был признан самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

Михайлюк принял приглашение из США и начал выступать в поединках Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в составе университетской команды "Канзас Джейхокс". В 2018 году украинец подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта НБА, а через год его обменяли в "Детройт Пистонс". После двух сезонов в клубе Святослав стал игроком "Оклахомы".

Как сообщал OBOZREVATEL, набрав пять очков в предыдущем матче Лиги, Михайлюк обогнал легендарного Александра Волкова и вышел на четвертое место в списке самых результативных украинцев в НБА. Лэнь недавно стал лидером этого рейтинга.