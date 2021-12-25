Кличко продал медаль Олимпиады, а Клочкова – шапочку: как украинские спортсмены помогают другим

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк собирается продать свою медаль с аукциона, а все вырученные деньги передать в помощь больным детям. И борец-депутат не первый украинский спортсмен, который расстается с завоеванными трофеями или дорогими вещами ради благотворительности.

OBOZREVATEL собрал известных атлетов, которые продавали свои медали, пояса и экипировку, чтобы помочь другим.

1. Владимир КЛИЧКО. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко один из рекордсменов благотворительных распродаж. Боксер завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Атланте-1996. А в 2012 году продал награду на аукционе за миллион долларов.

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Деньги от продажи медали пошли в Фонд братьев Кличко, который помогает юным спортсменам. Покупателем оказался анонимный меценат, который сразу же вернул "золото" владельцу.

Перед боем с Кубратом Пулевым в 2014 году Кличко-младший выставил на торги свои тренировочные перчатки с автографом. Стартовая цена лота была 5000 гривен, а ушли они за 20 000. Средства были направлены на помощь в лечении украинских военных, раненых в зоне АТО.

Также в этом году он отдал свои перчатки с автографом для благотворительного аукциона в Германии. А все средства от него направят на борьбу с жестоким поведением с детьми и домашним насилием.

2. Наталья ГОДУНКО. Бывшая чемпионка мира по художественной гимнастике Наталья Годунко в 2014 году выставила на аукцион золотую медаль ЧМ-2001, чтобы помочь украинским военным, принимающим участие в ООС. Спортсменка продала ее за 100 тысяч гривен.

"Не думала, что в итоге будет такая высокая стоимость: ну, может быть, максимум 10 тысяч", – призналась Годунко Xsport. Покупателем оказался народный депутат Владимир Полочанинов, который позже вернул Наташе самую дорогую медаль из ее коллекции: " Она – моя первая. Если б это была награда за второй чемпионат мира – то это уже не так важно".

3. Олег ЛИСОГОР. В 2014 годутитулованный украинский пловец, неоднократный чемпион мира Олег Лисогор пустил с молотка свою золотую медаль Кубка мира в Шанхае-2002 году для покупки реанимобиля для украинских военных в зоне ООС. И предложил еще мастер-класс по плаванию.

Как потом рассказал Лисогор, после аукциона ему позвонил мужчина и сказал: "Я купил вашу медаль и вложил деньги в хорошее дело. Но я понимаю, что это медаль, ваше достижение. Если она вам нужна, я ее верну". Олег ответил, что он ее приобрел, поэтому пусть оставит на память.

4. Андрей ГРИВКО. Известный украинский велогонщик Андрей Гривко для помощи украинской армии и пострадавшим от военных действий на Востоке страны выставил на благотворительный аукцион велосипед, на котором он одержал победу на "Тур де Франс"-2014 в командном зачете в составе "Астаны" и привел к личному титулу лидера команды Винченцо Нибали.

Цена лота стартовала с 5000 евро, и в итоге за 6900 евро его приобрел вице-президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко. Велосипед он передал федерации.

5. Алина ШАТЕРНИКОВА. В 2014-м бывшая чемпионка мира и вице-президент Лиги профибокса Украины Алина Шатерникова выставила на аукцион свой пояс по версии Global Boxing Union, который завоевала в 2005-м году в Киеве. За трофей Шатерникова выручила 20 000 гривен и направиоа их на помощь в лечении тяжелораненых бойцов в зоне ООС.

6. Сергей СТАХОВСКИЙ. Семь лет назад известный украинский теннисист Сергей Стаховский выставил на аукцион ракетку с персональным автографом, с которой добыл немало побед на кортах мира. А деньги направил на поддержку украинской армии, для которой ранее привозил из США бронежилеты.

7. Роман ЗОЗУЛЯ. Очень много военным в зоне ООС помогает экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля. Даже после переезда в чемпионат Испании, из-за чего на Пиренеях у него были проблемы с некоторыми недалекими фанатами, называвшими футболиста фашистом. А в декабре 2015-го Роман выставил на аукцион медаль финалиста Лиге Европы в составе "Днепра".

В итоге награда ушла с молотка за 210 тысяч гривен, которые предложил дзюдоист из Днепра Александр Киселев. А все деньги Зозуля направил на нужды украинской армии.

8. Андрей ЯРМОЛЕНКО. Вингер английского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко аукцион не устраивал, но отдал на благотворительность свой бонус за выступления на Евро-2020, где сборная Украины дошла до четвертьфинала. Неизвестно, сколько получили конкретные игроки, но как сообщали СМИ, на команду было выделено порядка 2,5 млн евро.

"Как обещал, заработанные бонусы на Евро-2020 направил на благотворительность. Передали медицинское оборудование Екатерине Викторовне Вильчевской, заведующей отделением гемофилии больницы Охматдит", – написал футболист в Instagram.

Кстати, как заверил в интервью УАФ Ярмоленко, почти все футболисты сборной помогают, но кто-то делает это тихо, а кто-то – публично.

9. Артем КРАВЕЦ. Бывший форвард сборной Украины и коллекционер Артем Кравец продал на аукционе футболку знаменитого испанского футболиста Фернандо Торреса времен мадридского "Атлетико". Ее приобрел украинский телеведущий Алексей Дивеев-Церковный за 1 820 долларов. А деньги ушли на покупку оборудования роддому во Львовской области.

Футболки Неймара и Суареса с автографами из коллекции футболиста не были выставлены на аукцион, поскольку один из меценатов забрал их почти сразу же. Но сумму не назвал. Ранее также Кравец передавал свою футболку "Гранады" с автографом для благотворительного аукциона, где собирались деньги на новогодние подарки тяжелобольным детям.

10. СИЛАНТЬЕВ, БЕССОНОВА И ВОЛКОВ. На самом деле практически каждый известный украинский спортсмен участвовал в каком-нибудь благотворительном аукционе. В 2010 году по случаю выхода книги "Звездные истории успеха" большую распродажу устроила целая компания топовых атлетов страны.

Самым дорогим оказался лот "Мистера баттерфляя" Дениса Силантьева. Золотая медаль пловца с этапа Кубка мира-1997 ушла за 4100 долларов. Мяч гимнастки Анны Бессоновой, с которым она выиграла "бронзу" на Олимпиаде-2004, продали за 800 "зеленых". Ядро олимпийской чемпионки Наталии Добрынской с Игр-2008 забрали за 400 долларов.

Боксерские бинты Василия Ломаченко ушли за 600 долларов. Баскетбольный мяч с автографом олимпийского чемпиона Александра Волкова – за 300. Роспись легенды прыжков с шестом Сергея Бубки в книге обошлась в 400 долларов, а мастер-класс футболиста "Динамо" Андрея Гусина – в 200.

Серебряную медаль с открытого чемпионата Франции и шапочку для плавания от "Золотой рыбки" Яны Клочковой продали за 500 долларов. Собранные деньги были перечислены в Запорожскую школу-интернат №5 для незрячих детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, польская призерка Олимпиады в Токио продала медаль за 3,5 миллиона гривен.