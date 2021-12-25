Кличко продал медаль Олимпиады, а Клочкова – шапочку: как украинские спортсмены помогают другим

Елена Павлова
Другие виды спорта
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Кличко продал медаль Олимпиады, а Клочкова – шапочку: как украинские спортсмены помогают другим

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк собирается продать свою медаль с аукциона, а все вырученные деньги передать в помощь больным детям. И борец-депутат не первый украинский спортсмен, который расстается с завоеванными трофеями или дорогими вещами ради благотворительности.

OBOZREVATEL собрал известных атлетов, которые продавали свои медали, пояса и экипировку, чтобы помочь другим.

Беленюк – чемпион Олимпиады-2020.

1. Владимир КЛИЧКО. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко один из рекордсменов благотворительных распродаж. Боксер завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Атланте-1996. А в 2012 году продал награду на аукционе за миллион долларов.

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Владимир Кличко на Олимпиаде-1996

Деньги от продажи медали пошли в Фонд братьев Кличко, который помогает юным спортсменам. Покупателем оказался анонимный меценат, который сразу же вернул "золото" владельцу.

Владимир Кличко с медалью Атланты-1996

Перед боем с Кубратом Пулевым в 2014 году Кличко-младший выставил на торги свои тренировочные перчатки с автографом. Стартовая цена лота была 5000 гривен, а ушли они за 20 000. Средства были направлены на помощь в лечении украинских военных, раненых в зоне АТО.

Владимир Кличко в перчатках.

Также в этом году он отдал свои перчатки с автографом для благотворительного аукциона в Германии. А все средства от него направят на борьбу с жестоким поведением с детьми и домашним насилием.

Владимир Кличко

2. Наталья ГОДУНКО. Бывшая чемпионка мира по художественной гимнастике Наталья Годунко в 2014 году выставила на аукцион золотую медаль ЧМ-2001, чтобы помочь украинским военным, принимающим участие в ООС. Спортсменка продала ее за 100 тысяч гривен.

Гимнастика

"Не думала, что в итоге будет такая высокая стоимость: ну, может быть, максимум 10 тысяч", – призналась Годунко Xsport. Покупателем оказался народный депутат Владимир Полочанинов, который позже вернул Наташе самую дорогую медаль из ее коллекции: " Она – моя первая. Если б это была награда за второй чемпионат мира – то это уже не так важно".

Гимнастика

3. Олег ЛИСОГОР. В 2014 годутитулованный украинский пловец, неоднократный чемпион мира Олег Лисогор пустил с молотка свою золотую медаль Кубка мира в Шанхае-2002 году для покупки реанимобиля для украинских военных в зоне ООС. И предложил еще мастер-класс по плаванию.

Как потом рассказал Лисогор, после аукциона ему позвонил мужчина и сказал: "Я купил вашу медаль и вложил деньги в хорошее дело. Но я понимаю, что это медаль, ваше достижение. Если она вам нужна, я ее верну". Олег ответил, что он ее приобрел, поэтому пусть оставит на память.

Украинский пловец Олег Лисогор.

4. Андрей ГРИВКО. Известный украинский велогонщик Андрей Гривко для помощи украинской армии и пострадавшим от военных действий на Востоке страны выставил на благотворительный аукцион велосипед, на котором он одержал победу на "Тур де Франс"-2014 в командном зачете в составе "Астаны" и привел к личному титулу лидера команды Винченцо Нибали.

Титулованный украинский велогонщик Андрей Гривко.

Цена лота стартовала с 5000 евро, и в итоге за 6900 евро его приобрел вице-президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко. Велосипед он передал федерации.

Велоспорт Гривко

5. Алина ШАТЕРНИКОВА. В 2014-м бывшая чемпионка мира и вице-президент Лиги профибокса Украины Алина Шатерникова выставила на аукцион свой пояс по версии Global Boxing Union, который завоевала в 2005-м году в Киеве. За трофей Шатерникова выручила 20 000 гривен и направиоа их на помощь в лечении тяжелораненых бойцов в зоне ООС.

Алина Шатерникова продала свой чемпионский пояс.

6. Сергей СТАХОВСКИЙ. Семь лет назад известный украинский теннисист Сергей Стаховский выставил на аукцион ракетку с персональным автографом, с которой добыл немало побед на кортах мира. А деньги направил на поддержку украинской армии, для которой ранее привозил из США бронежилеты.

Украинец Сергей Стаховский

7. Роман ЗОЗУЛЯ. Очень много военным в зоне ООС помогает экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля. Даже после переезда в чемпионат Испании, из-за чего на Пиренеях у него были проблемы с некоторыми недалекими фанатами, называвшими футболиста фашистом. А в декабре 2015-го Роман выставил на аукцион медаль финалиста Лиге Европы в составе "Днепра".

Роман Зозуля

В итоге награда ушла с молотка за 210 тысяч гривен, которые предложил дзюдоист из Днепра Александр Киселев. А все деньги Зозуля направил на нужды украинской армии.

Украинский футболист Роман Зозуля с медалью Лиги Европы.

8. Андрей ЯРМОЛЕНКО. Вингер английского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко аукцион не устраивал, но отдал на благотворительность свой бонус за выступления на Евро-2020, где сборная Украины дошла до четвертьфинала. Неизвестно, сколько получили конкретные игроки, но как сообщали СМИ, на команду было выделено порядка 2,5 млн евро.

Андрей Ярмоленко в сборной

"Как обещал, заработанные бонусы на Евро-2020 направил на благотворительность. Передали медицинское оборудование Екатерине Викторовне Вильчевской, заведующей отделением гемофилии больницы Охматдит", – написал футболист в Instagram.

Ярмоленко подарил больнице оборудование .

Кстати, как заверил в интервью УАФ Ярмоленко, почти все футболисты сборной помогают, но кто-то делает это тихо, а кто-то – публично.

9. Артем КРАВЕЦ. Бывший форвард сборной Украины и коллекционер Артем Кравец продал на аукционе футболку знаменитого испанского футболиста Фернандо Торреса времен мадридского "Атлетико". Ее приобрел украинский телеведущий Алексей Дивеев-Церковный за 1 820 долларов. А деньги ушли на покупку оборудования роддому во Львовской области.

Артем Кравец продал футболку Торреса.

Футболки Неймара и Суареса с автографами из коллекции футболиста не были выставлены на аукцион, поскольку один из меценатов забрал их почти сразу же. Но сумму не назвал. Ранее также Кравец передавал свою футболку "Гранады" с автографом для благотворительного аукциона, где собирались деньги на новогодние подарки тяжелобольным детям.

10. СИЛАНТЬЕВ, БЕССОНОВА И ВОЛКОВ. На самом деле практически каждый известный украинский спортсмен участвовал в каком-нибудь благотворительном аукционе. В 2010 году по случаю выхода книги "Звездные истории успеха" большую распродажу устроила целая компания топовых атлетов страны.

Титулованный пловец Денис Силантьев.

Самым дорогим оказался лот "Мистера баттерфляя" Дениса Силантьева. Золотая медаль пловца с этапа Кубка мира-1997 ушла за 4100 долларов. Мяч гимнастки Анны Бессоновой, с которым она выиграла "бронзу" на Олимпиаде-2004, продали за 800 "зеленых". Ядро олимпийской чемпионки Наталии Добрынской с Игр-2008 забрали за 400 долларов.

Анна Бессонова гимнастика

Боксерские бинты Василия Ломаченко ушли за 600 долларов. Баскетбольный мяч с автографом олимпийского чемпиона Александра Волкова – за 300. Роспись легенды прыжков с шестом Сергея Бубки в книге обошлась в 400 долларов, а мастер-класс футболиста "Динамо" Андрея Гусина – в 200.

Василий Ломаченко

Серебряную медаль с открытого чемпионата Франции и шапочку для плавания от "Золотой рыбки" Яны Клочковой продали за 500 долларов. Собранные деньги были перечислены в Запорожскую школу-интернат №5 для незрячих детей.

Клочкова выиграла Игры-2004.

Как сообщал OBOZREVATEL, польская призерка Олимпиады в Токио продала медаль за 3,5 миллиона гривен.

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