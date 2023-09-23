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Украинки с REDFOXES выступили на матче, посвященном 20-летию победы сборной Литвы на Евробаскете

Максим Иншаков
Баскетбол
2 минуты
750
Украинки с REDFOXES выступили на матче, посвященном 20-летию победы сборной Литвы на Евробаскете

В Вильнюсе состоялся баскетбольный матч, посвященный 20-летию триумфа сборной Литвы по баскетболу на чемпионате Европы 2003 года, все доходы которого будут переданы на нужды онкобольных детей Литвы и беженцев Украины.

Украинки с REDFOXES выступили на матче, посвященном 20-летию победы сборной Литвы на Евробаскете

Мероприятие "Auksinei rinktinei - 20" прошло 21 сентября на вильнюсской арене "Avia Solutions Group".

Украинки с REDFOXES выступили на матче, посвященном 20-летию победы сборной Литвы на Евробаскете
Видео дня

На нем Украина была представлена всемирно-известной командой чирлидеров REDFOXES, которая продолжает нести украинские традиции европейским болельщикам.

Украинки с REDFOXES выступили на матче, посвященном 20-летию победы сборной Литвы на Евробаскете

Для выступления команда подготовила номера из золотой коллекции REDFOXES, Танец Final Countdown из победного для Литвы матча, который выполняли на стокгольмской Globen Арене в 2003 году.

Украинки с REDFOXES выступили на матче, посвященном 20-летию победы сборной Литвы на Евробаскете

Возобновили костюм тех времен и подготовили еще несколько сюрпризов. В интервью литовским СМИ на вопрос "Что вы считаете величайшим достижением вашей команды?" Елена Рожкова, руководитель Red Foxes и президент федерации чирлидинга, ответила:

"Пожалуй, раньше я бы сказала, что наибольшее достижение - это трое Олимпийских игр и девять чемпионатов Европы. Однако сейчас я точно знаю, что нашим наибольшим достижением является то, что мы все еще существуем во время войны. В команде Red Foxes девушки из всей Украины Из-за их истории мы чувствуем боль этой войны Благодаря спорту, танцам и командной работе нам легче сохранить ментальное здоровье свое и семей во время вторжения Хочу поблагодарить каждого, кто помогает нам и всем украинцам в это трудное время в Литве ", - говорит слова благодарности Елена.

Украинки с REDFOXES выступили на матче, посвященном 20-летию победы сборной Литвы на Евробаскете

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