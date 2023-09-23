Украинки с REDFOXES выступили на матче, посвященном 20-летию победы сборной Литвы на Евробаскете

В Вильнюсе состоялся баскетбольный матч, посвященный 20-летию триумфа сборной Литвы по баскетболу на чемпионате Европы 2003 года, все доходы которого будут переданы на нужды онкобольных детей Литвы и беженцев Украины.

Мероприятие "Auksinei rinktinei - 20" прошло 21 сентября на вильнюсской арене "Avia Solutions Group".

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На нем Украина была представлена всемирно-известной командой чирлидеров REDFOXES, которая продолжает нести украинские традиции европейским болельщикам.

Для выступления команда подготовила номера из золотой коллекции REDFOXES, Танец Final Countdown из победного для Литвы матча, который выполняли на стокгольмской Globen Арене в 2003 году.

Возобновили костюм тех времен и подготовили еще несколько сюрпризов. В интервью литовским СМИ на вопрос "Что вы считаете величайшим достижением вашей команды?" Елена Рожкова, руководитель Red Foxes и президент федерации чирлидинга, ответила:

"Пожалуй, раньше я бы сказала, что наибольшее достижение - это трое Олимпийских игр и девять чемпионатов Европы. Однако сейчас я точно знаю, что нашим наибольшим достижением является то, что мы все еще существуем во время войны. В команде Red Foxes девушки из всей Украины Из-за их истории мы чувствуем боль этой войны Благодаря спорту, танцам и командной работе нам легче сохранить ментальное здоровье свое и семей во время вторжения Хочу поблагодарить каждого, кто помогает нам и всем украинцам в это трудное время в Литве ", - говорит слова благодарности Елена.

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