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Украинки проиграли второй матч на чемпионате Европы по баскетболу 3х3

Максим Иншаков
Баскетбол
1 минута
489
Украинки проиграли второй матч на чемпионате Европы по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу в составе Кристины Филевич, Анжелики Ляшко, Вероники Космач и Татьяны Юркевичус проиграла второй матч подряд на чемпионате Европы 3х3, который проходит в израильском Иерусалиме. Команда Юрия Процюка уступила команде Чехии – 17:21.

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Наши девушки с первых минут оказались в роли догоняющих. Быстрые чешки легко повели в счете, а за 3 минуты довели преимущество в счете до 7:4.

Наши соотечественницы заметно уступали оппоненткам в скорости и никак не могли найти свою игру. К середине встречи перевес чешок уже составлял 6 пунктов (12:6).

Украинки проиграли второй матч на чемпионате Европы по баскетболу 3х3

За 2.37 Филевич дальним броском сократила отставание до 3 баллов, но большее сделать "желто-синим" не удалось. 

Украинки проиграли второй матч на чемпионате Европы по баскетболу 3х3

Как сообщал OBOZREVATEL,в первой игре Евробаскета 3х3 женская сборная Украины проиграла команде Франции.

Напомним, что мужская сборная Украины по баскетбола не смогла выиграть путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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