Украинки проиграли второй матч на чемпионате Европы по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу в составе Кристины Филевич, Анжелики Ляшко, Вероники Космач и Татьяны Юркевичус проиграла второй матч подряд на чемпионате Европы 3х3, который проходит в израильском Иерусалиме. Команда Юрия Процюка уступила команде Чехии – 17:21.

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Наши девушки с первых минут оказались в роли догоняющих. Быстрые чешки легко повели в счете, а за 3 минуты довели преимущество в счете до 7:4.

Наши соотечественницы заметно уступали оппоненткам в скорости и никак не могли найти свою игру. К середине встречи перевес чешок уже составлял 6 пунктов (12:6).

За 2.37 Филевич дальним броском сократила отставание до 3 баллов, но большее сделать "желто-синим" не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL,в первой игре Евробаскета 3х3 женская сборная Украины проиграла команде Франции.

Напомним, что мужская сборная Украины по баскетбола не смогла выиграть путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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