Украинки добыли разгромную победу и вышли на Евробаскет 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 в составе Кристины Филевич, Анны Ольховик, Анны Рулевой и Натальи Цюбик успешно квалифицировалась на чемпионат Европы, финальная часть которого состоится в Париже 10-12 сентября. Это стало возможным после победы над Ирландией в плей-офф отборочного турнира – 21:9.

Подопечные Владимира Холопова с первых минут захватили инициативу на площадке. Украинки две минуты не давали соперницам заработать очки, однако в то же время быстро набирали фолы.

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На исходе третьей минуты игры Ольховик удалось реализовать две подряд дальние попытки. Это помогло нашим девушкам добиться преимущества в шесть очков, что стало фундаментом победы.

Во второй половине матча украинки еще больше запутали соперниц своей игрой под щитом. Рулева постоянно выигрывала силовую борьбу, а Ольховик и Филевич реализовывали быстрые атаки.

В итоге "желто-синие" досрочно завершили встречу после точно двухочковой попытки за минуту до сирены.

До этого наши баскетболистки провели два матча группового этапа: первая встреча против Латвии в румынской Констанце завершилась со счетом 19:11. Вторая игра с Литвой завершилась разгромной победой – 19:6.

Матч с Латвией начался в равной борьбе, где обе команды сделали акцент на сольные проходы под кольцо.

Анна Рулева заметно превосходила свою оппонентку по габаритам, чем удачно пользовалась. Кристина Филевич успевала отрабатывать и в защите и в нападении. На 7-й минуте Кристина поставила блок, а в ответной атаке набрала очко с фолом. Счет был 6:3 и латвийки сбились на неподготовленные дальние броски.

Во второй половине Латвия часто ошибалась и нарушала правила. "Желто-синие" пытались разыгрывать под кольцом Рулеву, но наша соотечественница забивала 1 из 3 бросков.

Следующая пятиминутка прошла под диктовку украинских баскетболисток, где солировала Рулева. В конце матча Латвия двумя дальними бросками сократила отставание, сделав счет 13:9. Но два точных штрафных Филевич за 2 минуты до конца, не оставили шансов оппоненткам.

Поединок Украины и Литвы начался не особо результативно. Обе команды заметно нервничали и грешили в завершающих фазах атак. На 8-й минуте счет был 2:0 в нашу пользу.

Литва свои первые очки набрала лишь за 6:38 до конца, в то время как у "желто-синих" было уже 4. Единственной проблемой украинок могли стать фолы - 6:2. К середине матча счет был уже 7:2.

Во второй половине рисунок игры не поменялся. Баскетболистки Украины точно атаковали из-за дуги (3 дальних броска), мощно играли на подборе и заслуженно разгромно победили.

Участие в квалификационном турнире в женской категории берут 12 команд. На первом этапе отбора участники играют в группах. Далее по две команды из группы в каждой категории выходят в плей-офф. У женщин будет по четыре пары в плей-офф, победители этих пар и получат путевки на чемпионат Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня в Киеве состоялась презентация президентской общенациональной программы "Здоровая Украина". Презентация состоялась в рамках форума "Украина 30. Здоровая Украина".

Работу форума посетил президент нашей страны Владимир Зеленский. В частности, он побывал на корте Федерации баскетбола Украины, где проводила утреннюю тренировку мужская национальная сборная по баскетболу 3х3.