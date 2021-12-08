Украинцы, создавшие НБА: юрист со сгоревшим катком и киевлянин, ставший легендой 'Воинов'

Полуразваленная арена в Нью-Хейвене помогла выходцу из Украины Морису Подолофф стать первым президентом новой баскетбольной лиги Америки, которая вскоре превратилась в НБА, а дебютный чемпионат выиграла команда бывшего киевлянина Исадора Готлиба.

К 130-летию рождения баскетбола OBOZREVATEL вспомнил, как двое украинцев стояли у истоков самый сильной баскетбольной лиги мира.

Приз самому ценному игроку сезона в НБА до сих пор называется "Морис Подолофф трофи" – в честь одного из основателей лиги и ее президента. По официальным данным, Морис Подолофф появился на свет в еврейской семье в Елисаветграде – сейчас Кропивницкий.

Видео дня

"Я родился или 18, или 31 августа 1890 года где-то в Украине. Полагаю, это было неподалеку от Одессы", — говорил сам Подолофф.

Ребенком Морис вместе с семьей перебрался в США, где поначалу иммигрантам было очень непросто. Но после переезда из Нью-Йорка в Нью-Хейвен, штат Коннектикут, Подолофф-старший наладил успешную торговлю, продавая все подряд от масла до угля. А затем открыл собственное дело связанное с недвижимостью и сумел оплатить учебу Мориса в Йельском университете.

Получив юридическое образование, Морис присоединился к семейному бизнесу "Подолофф и сыновья. Недвижимое имущество и страхование". Вскоре в их собственности оказалось 22 здания, среди которых был каток в Нью-Хейвене, который открыли в 1914 году, но в 1924-м арена сгорела, и семья Подолофф выкупила строение по низкой цене.

Полуразрушенная арена была оборудована техникой для производства и сохранения льда. И через три года в новом современном спорткомплексе на 4000 мест можно было проводить соревнования. Поэтому, имея базу, братья Подолофф создали в 1927 году свою хоккейную команду "Нью-Хейвен Иглз" в качестве чартерного члена Канадско-американской хоккейной лиги.

Клуб стал настолько успешным, что Морису предложили должность президента Американской хоккейной лиги, которая впоследствии превратилась в НХЛ. В то же время Подолофф искал возможность с максимальной выгодой использовать каток и в теплое время года и обратил свое внимание на баскетбол.

Подолофф так успешно руководил АХЛ, обеспечив ее стабильность даже в тяжелые военные годы, что именно ему в 1946 году предложили возглавить только-только созданную Баскетбольную ассоциацию Америки (БАА), пообещав оклад в 8000–9000 долларов в год. Выходец из Украины стал первым человеком, возглавлявшим одновременно две профессиональные лиги.

В 1947 году Подолофф ввел университетский драфт, а в 1949-м договорился о слиянии БАА и Национальной баскетбольной лиги в Национальную баскетбольную ассоциацию – НБА. И в дальнейшем сделал еще немало шагов на пути развития и популяризации лиги, хотя сам не умел играть ни в баскетбол, ни в хоккей.

"Я не был спортсменом, я был бизнесменом. Я просто выполнял работу, которую мне поручили", – как-то признался Подолофф, который при росте 157 см выглядел совсем маленьким на фоне баскетболистов-великанов, но это его не смущало.

В 1954 году Морис ввел правило 24 секунд, которое разработал владелиц клуба "Сиракьюз Нэшнлз" Дэн Бьязон. Это позволило повысить темп игры и ее зрелищность. Взяв курс на популяризацию баскетбола, в 1954 году Подолофф подписал первый телевизионный контракт. Также за время президентства расширил лигу с 11 до 17 команд, разбив их на 3 дивизиона.

Благодаря Подолоффу в в 1951 году в НБА появилось и главное шоу сезона – Матч всех звезд, который собирает самых популярных игроков лиги. Вместе с тем Морис не терпел нечестную игру. Например, он пожизненно отстранил двух игроков "Индианаполис Олимпианс" Ральфа Бирда и Алекса Грозу за договорные матчи.

Морис Подолофф покинул пост президента НБА в 1963 году, оставив своим наследникам преуспевающую империю. И за свои достижения в 1974 году был введен в Зал славы баскетбола. Из жизни Подолофф ушел в ноябре 1985-го в возрасте 95 лет, оставив после себя не только спортивное наследие, но и троих детей, восемь внуков и 13 правнуков.

Еще один выходец из Украины, который приложил руку к становлению профессионального баскетбола в Америке, Эдвард Готлиб по прозвищу "Могул". Исадор Готлиб родился в 1898 году в Киеве, но также переехал вместе с семьей в США и осел в Филадельфии, где получил образование и начал играть в баскетбол.

В 1917 году Эдвард начал карьеру профессионального игрока, которую совмещал с должностью тренера. А когда в 1946 году создали Баскетбольную ассоциацию Америки во главе с Подолофф, первым чемпионом лиги стала "Филадельфия Уорриорз", тренером и совладельцем которой был Готлиб.

В 1952 году Эдвард стал единоличным собственником "Уорриорз", выкупив остальную долю за 25 00 долларов. И еще несколько лет продолжал тренировать команду. Но уже лишь в качестве владельца стал чемпионом НБА в 1956 году. Ему даже удалось заманить в команду "мистера 100 очков за матч" Уилта Чемберлена. И в 1962 году Готлиб продал клуб за рекордные 850 тысяч долларов.

После продажи "Уорриорз" переехали в Сан-Франциско, но Готлиб еще два года оставался генеральным менеджером команды. Помимо работы в клубе Эдвард 25 лет был председателем комитета НБА по правилам и составлял календарь матчей сначала БАА, а затем и НБА. Еще при жизни Готлиба включили в Зал славы и его именем назван приз лучшему новичку сезона в НБА.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Торонто" с Михайлюком снова победило в НБА в матче с необычным началом.