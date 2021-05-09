Украинец Михайлюк провел блестящий матч в НБА, став лучшим в команде

Украинский защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Святослав Михайлюк стал самым результативным в матче регулярного сезона НБА против "Голден Стейт", но его команда все равно проиграла 97:136.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" вышел со скамейки запасных и провел на площадке 25 минут 13 секунд. За это время заработал 17 очков (5/9 двухочковых, 2/7 трехочковых, 1/1 штрафных) , сделал 4 подбора и 2 ассиста, допустил 3 потери.

Голден Стэйт – Оклахома-Сити 136:97 (37:25, 36:23, 33:19, 30:30)

Голден Стэйт: Карри (49), Уиггинс (18), Грин (15 + 13 передач), Бэйзмор (5), Луни (3 + 12 подборов) – старт; Пул (16), Тоскано-Андерсон (12 + 9 подборов), Малдер (9), Смаилагич (6), Мэннион (3).

Оклахома-Сити: Дорт (16), Бэйзли (11), Маледон (10), Браун (6 + 8 подборов), Роби (2) – старт; Михайлюк (17), Хорд (13), Уильямс (13), Дек (4), Браун (3), Холл (2).

"Оклахома" потерпела 18-е поражение в 19 последних поединках и занимает 13-е место в Западной конференции.

Команда другого украинского баскетболиста Алексея Лэня – "Вашингтон" – в овертайме обыграла "Индиану" (133:132). Наш соотечественник провел на площадке почти 20 минут, набрал 8 очков, сделал 10 подборов и 1 ассист.

Индиана – Вашингтон 132:133 OT (32:33, 30:30, 39:29, 23:32, 8:9)

Индиана: Леверт (35 + 14 подборов + 8 передач + 5 потерь), Сабонис (30 + 13 подборов + 13 передач), Самнер (13), Бриссетт (12), Макдермотт (11) – старт; Макконнелл (8), Битадзе (7), А. Холидэй (6), Дж. Холидэй (5), Мартин (5).

Вашингтон: Бил (50), Уэстбрук (33 + 19 подборов + 15 передач + 7 потерь), Хачимура (13), Лэнь (8 + 10 подборов), Нето (2) – старт; Бертанс (10), Смит (7 + 7 подборов), Гэффорд (6), Р. Лопес (4), Мэтьюз (0), Хатчисон (0).

Напомним, что Святослав Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех матчах чемпионата.

В 2013-м его вызвали в сборную Украины до 16 лет, в 2014-м Михайлюк впервые примерил футболку взрослой национальной команды, а в 2016-м он был признан самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки"

Благодаря ярким выступлениям за университетский клуб "Канзас Джейхокс" Святослава выбрали на драфте НБА 2018 года. Наш соотечественник подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс", через год перешел в "Детройт Пистонс", а совсем недавно стал игроком "Оклахомы".

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 мая мощный слэм-данк в исполнении Михайлюка в матче против "Финикс Санз" (120:123) занял восьмое место в рейтинге лучших моментов.

22 апреля Свят установил несколько рекордов и остановился в шаге от дабл-дабла.