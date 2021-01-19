Украинец Михайлюк сыграл в очередном матче НБА

Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк не сумел помочь своей команде победить "Майами Хит" в матче регулярного сезона НБА (107:113).

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, провел на площадке чуть более 13 минут. За это время на его счету 0 очков (0/1 двухочковые, 0/2 трехочковые), 4 подбора, 4 передачи, 2 перехвата при 1 потере и 2 персональных замечаниях.

"Детройт" остается на последнем месте по проценту побед в регулярном сезоне. Команда украинца одержала 3 победы и потерпела 10 поражений.

"Майами" – "Детройт" 113:107 (24:36, 31:25, 33:19, 25:27)

"Майами": Адебайо (28 + 11 подборов + 7 потерь), Драгич (22), Робинсон (18), Олиник(9), Окпала (0) – старт; Нанн (18), Ачиува (8), Игудала (4), Винсент (3),Харклесс (3).

"Детройт": Грант (27 + 6 передач), Эллингтон (24), Пламли (15 + 7 подборов), Гриффин(5), Райт (2) – старт; Роуз (21), Джош Джексон (12), Думбуя (1), Стюарт (0),Бей (0), Михайлюк (0).

Михайлюк начал карьеру в детских и юношеских командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в 3 матчах.

В 2013 году Святослав сыграл первый поединок за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016 году его признали самым результативным и успешным игроком "молодежки".

В 2014 году воспитанник школы "Черкаських Мавп" переехал в США, получив приглашение от американского университета. Успешные выступления за "Канзас Джейхокс" помогли ему подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта НБА в 2018 году. Проведя один сезон в "Лейкерс", Михайлюк стал частью обмена команды с "Детройтом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Святослав сыграл самый результативный матч в нынешнем сезоне против "Милуоки Бакс". Он был признан лучшим игроком "Пистонс" в поединке.