Украинец Михайлюк помог своему клубу добыть победу в НБА

Максим Иншаков
Баскетбол
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Святослав Михайлюк

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел результативный матч за "Торонто", куда он перебрался нынешним летом из "Оклахомы". Поединок регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Сакраменто" завершился победой "Рэпторс" (108:89).

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" сыграл на площадке чуть больше 19 минут и набрал восемь очков. Свят реализовал два из трех двухочковых, один из пяти трехочковых и с первой попытки забросил единственный штрафной. Также в активе Михайлюка два подбора, один перехват и один блок-шот. Украинец три раза сфолил и один раз потерял мяч.

"Сакраменто" – "Торонто" 89:108 (27:30, 18:33, 21:33, 23:12)

"Сакраменто": Фокс (17), Барнс (14), Мету (10 + 9 подборов), Халибертон (8), Холмс (6) – старт; Хилд (10), Дэвис (9), Джонс (6 + 9 подборов), Митчелл (5), Бэгли (4), Рэмзи (0), Вудард (0), Томпсон (0).

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"Торонто": Сиакам (32 + 8 подборов), Трент (23), Ванвлит (13 + 6 передач + 7 потерь), Берч (10 + 9 подборов), Барнс (2 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Буше (10 + 12 подборов), Михайлюк (8), Ачиува (6), Бэнтон (4), Шэмпени (0), Флинн (0).

Несколько дней назад канадская команда взяла верх в гостях над "Филадельфией 76" – 115:109. Причем, "хищники" выходили на площадку два дня подряд.

Решающей стала третья четверть. Ее "Хищники" выиграли со счетом 29:21.

Святослав Михайлюк в защите

Напомним, что летом в подписании контракта с игроком из Черкасс были заинтересованы несколько команд из НБА, в том числе "Детройт Пистонс", "Кливленд Кавальерс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

Святослав прошлый сезон заканчивал в "Оклахома-Сити", куда был обменен из "Детройт Пистонс". "Моторы" обменяли игрока нашей сборной на атакующего защитника Хамиду Диалло.

Михайлюк набирал в среднем в карьере 10,3 очка и 3,0 подбора в 30 матчах за "Тандер", показав точность 43,8% с игры и 33,6% из-за дуги.

Михайлюк в защите

Изначально Михайлюк был ограниченно свободным агентом, но стал неограниченным, когда "Оклахома-Сити" отозвала его квалификационное предложение.

Михайлюк выступает за "Торонто"

Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех поединках.

Михайлюк в форме "Черкаських Мавп"

В 2013-м Святослав впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

Святослав с мячом

В 2014 году Михайлюк принял приглашение из США и начал выступать за университетскую команду "Канзас Джейхокс".

Святослав с мячом

Яркая игра помогла ему подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта 2018 года. Через год украинца обменяли в "Детройт".

СШАНБАСвятослав Михайлюк