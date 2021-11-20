Украинец Михайлюк помог своему клубу добыть победу в НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел результативный матч за "Торонто", куда он перебрался нынешним летом из "Оклахомы". Поединок регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Сакраменто" завершился победой "Рэпторс" (108:89).

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" сыграл на площадке чуть больше 19 минут и набрал восемь очков. Свят реализовал два из трех двухочковых, один из пяти трехочковых и с первой попытки забросил единственный штрафной. Также в активе Михайлюка два подбора, один перехват и один блок-шот. Украинец три раза сфолил и один раз потерял мяч.

"Сакраменто" – "Торонто" 89:108 (27:30, 18:33, 21:33, 23:12)

"Сакраменто": Фокс (17), Барнс (14), Мету (10 + 9 подборов), Халибертон (8), Холмс (6) – старт; Хилд (10), Дэвис (9), Джонс (6 + 9 подборов), Митчелл (5), Бэгли (4), Рэмзи (0), Вудард (0), Томпсон (0).

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"Торонто": Сиакам (32 + 8 подборов), Трент (23), Ванвлит (13 + 6 передач + 7 потерь), Берч (10 + 9 подборов), Барнс (2 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Буше (10 + 12 подборов), Михайлюк (8), Ачиува (6), Бэнтон (4), Шэмпени (0), Флинн (0).

Несколько дней назад канадская команда взяла верх в гостях над "Филадельфией 76" – 115:109. Причем, "хищники" выходили на площадку два дня подряд.

Решающей стала третья четверть. Ее "Хищники" выиграли со счетом 29:21.

Напомним, что летом в подписании контракта с игроком из Черкасс были заинтересованы несколько команд из НБА, в том числе "Детройт Пистонс", "Кливленд Кавальерс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

Святослав прошлый сезон заканчивал в "Оклахома-Сити", куда был обменен из "Детройт Пистонс". "Моторы" обменяли игрока нашей сборной на атакующего защитника Хамиду Диалло.

Михайлюк набирал в среднем в карьере 10,3 очка и 3,0 подбора в 30 матчах за "Тандер", показав точность 43,8% с игры и 33,6% из-за дуги.

Изначально Михайлюк был ограниченно свободным агентом, но стал неограниченным, когда "Оклахома-Сити" отозвала его квалификационное предложение.

Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех поединках.

В 2013-м Святослав впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

В 2014 году Михайлюк принял приглашение из США и начал выступать за университетскую команду "Канзас Джейхокс".

Яркая игра помогла ему подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта 2018 года. Через год украинца обменяли в "Детройт".