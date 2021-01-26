Украинец Михайлюк помог команде прервать серию поражений в НБА

Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк провел не самый результативный матч НБА против "Филадельфии Севенти Сиксерс", но этого хватило для победы его команды со счетом 119:104.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, вышел на площадку со скамейки запасных и отыграл почти 6 минут. За это время он набрал 2 очка (0/3 трехочковые, 2/2 штрафные).

"Детройт" прервал серию из четырех поражений подряд. На счету "Пистонс" всего 4 победы в 17 поединках и последнее место в Восточной конференции.

"Детройт" – Филадельфия 119:104 (34:23, 30:27, 25:25, 30:29)

"Детройт": Райт (28 + 7 подборов + 9 передач), Грант (25 + 8 подборов), Эллингтон (20), Пламли (10 + 10 подборов), Гриффин (7) – старт; Джош Джексон (12 + 7 подборов), Думбуя (7), Стюарт (4), Ли (4), Михайлюк (2), Макгрудер (0), Бей (0).

"Филадельфия": Харрис (25 + 7 подборов), Симмонс (11), Сет Карри (7), Грин (6), Ховард (5) – старт; Макси (17), Брэдли (12 + 9 подборов), Милтон (10), Коркмаз (7), Тайбулл (2), Рид (2), Джо (0), Фергюсон (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав начал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/12 он дебютировал в украинской Суперлиге, отыграв три матча.

В 2013-м состоялся его первый поединок за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую команду. В 2016 году Михайлюка признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

В 2014 году он получил приглашение от одного из американских университетов и переехал в США. Успешные выступления за "Канзас Джейхокс" позволили ему подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта 2018 года. После сезона в команде Святослава обменяли в "Детройт".