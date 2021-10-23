Украинец Михайлюк помог команде добыть первую победу в новом сезоне НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк помог своей команде добыть первую победу в новом сезоне НБА. Наш соотечественник провел результативный матч за "Торонто Рэпортс", который обыграл на выезде "Бостон Селтикс" – 115:83.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" появился на площадке со скамейки запасных и провел на паркете 14 минут. За это время Михайлюк набрал 8 очков. На его счету два реализованных броска из-за дуги и два точных попадания с линии штрафных. Кроме того, Святослав совершил три подбора в защите и отдал одну результативную передачу.

"Бостон" – "Торонто" 83:115 (23:23, 24:28, 17:33, 19:31)

Видео дня

Еще один представитель нашей страны в сильнейшей баскетбольной лиге мира Алексей Лэнь также отметился 8-ю набранными очками. Однако это не помогло "Сакраменто Кингз" добыть победу в домашнем матче с "Ютой Джазз" – 101:110.

Лэнь, как и Михайлюк, начал игру на лавке, но провел на паркете больше времени – 22 минуты. На счету Алексея шесть реализованных бросков с линии штрафных и один с игры. Также он совершил четыре подбора.

"Сакраменто" – "Юта" 101:110 (26:24, 26:22, 28:35, 21:29)

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк прошлый сезон заканчивал в "Оклахома-Сити", куда был обменен из "Детройт Пистонс". "Моторы" обменяли игрока нашей сборной на атакующего защитника Хамиду Диалло.

Михайлюк набирал в среднем в карьере 10,3 очка и 3,0 подбора в 30 матчах за "Тандер", показав точность 43,8% с игры и 33,6% из-за дуги.

Изначально Михайлюк был ограниченно свободным агентом, но стал неограниченным, когда "Оклахома-Сити" отозвала его квалификационное предложение в начале августа .

Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех поединках.

В 2013-м Святослав впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

В 2014 году Михайлюк принял приглашение из США и начал выступать за университетскую команду "Канзас Джейхокс".

Яркая игра помогла ему подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта 2018 года. Через год украинца обменяли в "Детройт".