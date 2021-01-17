Украинец Михайлюк показал идеальную точность в матче НБА

Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк помог своей команде в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обыграть "Майами" (120:100).

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, вышел со скамейки запасных и за 2 минуты игрового времени с первой же попытки успел забросить точный трехочковый.

Майами – Детройт 100:120 (23:29, 33:23, 19:38, 25:30)

М: Адебайо (28 + 7 подборов + 6 передач), Робинсон (22), Окпала (16), Винсент (4), Олиник (3) – старт; Драгич (12 + 10 передач + 5 потерь), Нанн (7 + 5 потерь), Ачиува (5), Силва (3), Игудала (0), Струс (0).

Д: Грант (24 + 9 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Гриффин (15 + 7 подборов + 8 передач), Эллингтон (9), Пламли (9), Райт (8 + 10 передач) – старт; Роуз (23), Стюарт (10 + 11 подборов), Джош Джексон (8), Думбуя (6), Бей (5), Михайлюк (3), Сирвидис (0), Ли (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк начал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех матчах.

В 2013-м состоялся его дебют за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016 году Святослава признали самым результативным и успешным игроком "молодежки".

Получив приглашение из США в 2014 году, наш соотечественник начал выступать за университетскую команду "Канзас Джейхокс". Яркая игра позволила ему подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта НБА в 2018 году.

Проведя сезон рядом с Леброном Джеймсом, Михайлюк переехал в Детройт, став частью обмена между клубами.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Свят был признан лучшим игроком "Детройта" в матче против "Милуоки". Этот поединок стал самым результативным для него в сезоне.