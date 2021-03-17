Украинец Михайлюк поделился впечатлениями от перехода в новый клуб НБА

Украинский форвард Святослав Михайлюк признался, что переход в "Оклахому-Сити Тандер" стал для него неожиданностью.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" рассказал, что первые дни в новой команде НБА переполнены новыми знакомствами и попытками влиться в коллектив. Наш соотечественник пообещал, что попытается выполнять все установки главного тренера "Оклахомы" Марка Дэйгнолта.

"Сейчас я стараюсь со всеми познакомиться, узнать побольше об организации, о городе. Если коротко, то пытаюсь как можно быстрее влиться в коллектив. Обмен стал для меня неожиданностью, но сейчас я здесь, и мне все нравится. Переходить в новый клуб посреди сезона сложнее, чем в его начале. Я попытаюсь выполнять все указания тренера – создавать ширину на паркете, быть самим собой, показывать хорошую игру в обороне и принимать правильные решения в нападении", – цитирует слова Михайлюка издание oklahoman.com.

Напомним, что ранее Святослав выступал за "Детройт Пистонс". В нынешнем сезоне он вышел в стартовом составе в 5 матчах из 36. Украинец в среднем набирал 6,9 очков, 2,1 подборов и 1,6 ассистов. Точность его трехочковых бросков снизилась с 37% в прошлом чемпионате до 33% в нынешнем.

Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех поединках. В 2013-м его впервые вызвали в сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м Святослав впервые сыграл за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

Благодаря успешным выступлениям за "Канзас Джейхокс" в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) его выбрали под 47-м номером на драфте 2018 года. Михайлюк отыграл один сезон в "Лос-Анджелес Лейкерс", а затем перешел в "Детройт".

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем последнем матче за "Пистонс" Святослав установил рекорд своей карьеры в НБА.