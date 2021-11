Отличная игра украинца Лэня помогла его команде добыть напряженную победу в НБА

Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лэнь провел яркий матч в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 28-летний уроженец Антрацита помог своей команде в овертайме обыграть "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 141:137.

Наш соотечественник вышел в стартовой пятерке и провел 37 минут на паркете. Украинец набрал 12 очков (3/7 двухочковых, 1/1 трехочкового, 4/4 штрафных), сделал 9 подборов, допустил 1 потерю и поставил 1 блок-шот. Лэнь не доиграл матч из-за перебора фолов.

