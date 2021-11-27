Отличная игра украинца Лэня помогла его команде добыть напряженную победу в НБА

Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лэнь провел яркий матч в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 28-летний уроженец Антрацита помог своей команде в овертайме обыграть "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 141:137.

Наш соотечественник вышел в стартовой пятерке и провел 37 минут на паркете. Украинец набрал 12 очков (3/7 двухочковых, 1/1 трехочкового, 4/4 штрафных), сделал 9 подборов, допустил 1 потерю и поставил 1 блок-шот. Лэнь не доиграл матч из-за перебора фолов.

𝐔𝐧𝐭𝐢𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐞𝐧𝐝.



Watch the best moments from a triple-OT win in LA. 😎 pic.twitter.com/oWPWZtiqWO — Sacramento Kings (@SacramentoKings) November 27, 2021

Эта победа стала для команды украинца 8-й в 20 поединках Ассоциации. "Кингс" занимают 11-е место в Западной конференции.

Еще один представитель нашей страны Святослав Михайлюк набрал набрал 2 очка и совершил 1 перехват за 17 минут. Его "Торонто" проиграло "Индиане" (97:114).

Видео дня

Напомним, что Алексей впервые заявил о себе на чемпионате Украины среди юношей в составе Луганской области. Это открыло ему путь в Днепропетровское высшее училище физической культуры. ​

​

В 2010-м Лэнь перешел в "Днепр", а в 2011-м выиграл чемпионат Украины среди дублирующих составов и был признан лучшим центровым первенства страны. Он также был ключевым баскетболистом сборной Украины до 18 лет на чемпионате Европы 2010 года.

Алексей попал в НБА по итогам драфта 2013 года, на котором был выбран под пятым номером в первом раунде. Украинец подписал контракт с "Финикс Санз" и отыграл за клуб пять сезонов, а затем недолгое время выступал за "Атланту Хокс", "Сакраменто Кингз" и "Торонто Рэпторс". Наш соотечественник не сумел проявить себя в последней команде и был отчислен.

В августе 2021 Алексей Лэнь официально подписал контракт с "Сакраменто".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в матче НБА Лэню немного не хватило до дабл-дабла.