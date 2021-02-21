Украина - Венгрия: идет продажа билетов на киевский матч отбора на Евробаскет-2022

Мужские национальные сборные Венгрии и Украины сыграют 22 февраля в Киеве заключительный матч квалификации чемпионата Европы по баскетболу 2022 года.

На поединок в киевском Дворце спорта было разрешено пускать болельщиков. Так желающие могут посетить его. Продажа билетов на матч Венгрия – Украины продолжается. Приобрести их можно по этой ссылке.

Напомним, сборная Украины уже гарантировала себе участие в финальном турнире чемпионата Европы и борется за лучшую итоговую позицию в отборочной группе.

В субботу. 20 февраля, сборная Украины по баскетболу в предпоследнем матче квалификации на чемпионат Европы-2022 обыграла команду Словении 70:65.

После этой победы наша команда сохранила шансы занять итоговое первое место. Были опубликованы все расклады.

Предыдущий матч между этими сборными 28 ноября завершился поражением Украины со счетом 73:84 .