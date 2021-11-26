Украина штопает дыры, чтобы остановить звезду московского клуба: что нужно знать про старт отбора на ЧМ-2023 по баскетболу

Сегодня сборная Украины по баскетболу стартует в отборе на чемпионат мира-2023. 26 ноября она играет против Грузии, 29 ноября – уже во Дворце спорта в Киеве примет Северную Македонию. Собрать оптимальный состав на это окно у латвийского тренера "сине-желтых" не получилось, но он утверждает, что придумал, как "заштопать дыры".

Читайте в материала OBOZREVATEL все, что вы должны знать про сборную Украину в этом окне.

Украина и чемпионат мира

В своей истории Украина лишь раз участвовала в чемпионате мира – в 2014 году в Испании под руководством американского специалиста, бывшего тренера НБА Майка Фрателло. Но не смогла выйти из группы. Тогда на "мир" наши баскетболисты пробились благодаря шестому месту на Евробаскете-2013. А теперь нужно пройти непростой отбор, состоящий из двух групповых стадий.

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На первом этапе соперниками украинцев являются сборные Испании, Грузии и Северной Македонии. Три лучшие сборные пройдут во второй групповой этап квалификации. И если пиренейцы считаются безусловными фаворитами нашего квартета, то за оставшиеся два места может развернуться серьезная борьба. И две победы на старте отбора могли бы стать для Украины ощутимым заделом перед февральскими сражениями.

"Не хочу сказать, что отбор на ЧМ очень отличается от квалификации на Евробаскет. Но здесь две квалификации. Я называю это спринтом, ты не имеешь права на ошибку. В каждой квалификации будет по шесть матчей, в каждой из игр ты должен выложиться на максимум.

Украина давно не играла на чемпионате мира. Цель есть одна – квалифицироваться на турнир", – поставил задачу Айнарс Багатскис.

Без НБА и травмированных снайперов

На приезд из НБА центрового "Сакраменто Кингз" Алексея Лэня и защитника "Торонто Рэпторс" Святослава Михайлюка рассчитывать и не стоило. Заокеанские клубы не отпускают своих игроков в самый разгар сезона, даже если они не являются первыми скрипками оркестра. А вот травма Вячеслава Боброва стала очень неприятным сюрпризом.

Уже после оглашения предварительного состава на грядущее окно форвард "Днепра" получил травму в матче чемпионата Украины против "Черкасских Мавп" и с паркета его под руки уводили партнеры. Добавим сюда, что еще не набрал форму и не получил вызов в сборную признанный снайпер Александр Мишула. В итоге в команде возникла острая нехватка бросающих вторых номеров.

Эту позицию Багатскис закрыл игроком "Будивельника" Александром Кобцом, который во время своего дебюта в сборной в 2018 году со Словенией получил тяжелейшую травму и пропустил больше года. А талантливым парнем интересовались в Америке и Европе.

Когда же Кобец вернулся на паркет и стал капитаном "Черкаських Мавп" оказался в центре скандала: клуб обвинил его участие в спортивных тотализаторах и манипуляции результатами матчей. Федерация его вину не доказала, но удар по репутации был сильный.

"Игровые качества Кобца соответствуют требованиям к кандидату в сборную. Репутация? Я привык брать ответственность на себя. Если он сделает что-то не так, это будет моя ответственность. Это будет значить, что он подставил не только команду, а и меня. Но я верю.

Я знаю, что он может играть. Он стал на год старше. И это, наверное, значит умнее. Человеку надо давать второй шанс", – считает Айнарс Багатскис.

Испанский центр Украины

Зато наконец-то смог спокойно присоединиться к команде центровой испанской "Гран-Канарии" Артем Пустовой – один из немногих игроков нашей сборной, который участвовал в ЧМ-2014. Пока Пустовой выступал за "Барселону", борьба за его приезд превращалась в настоящий квест. При этом он не был игроком основы каталонцев. Но теперь путь для бигмэна открыт. И он знает, как обыгрывать Грузию, потому что делал это на Евробаскете 2017 года.

К тому же Пустовой, проводящий сильный сезон на Канарах, важная опция в борьбе с одним из лидеров грузинской сборной Шермадини, который также играет в Испании – за "Иберостар Тенерифе". В помощь Артему приехал бигмэн турецкого "Бююкчекмедже" Владимир Герун, который тоже может взять грузинского большого на себя.

А вот с тем, кто будет опекать звезду московского ЦСКА и бывшего форварда НБА Торнике Шенгелию, все сложнее. Это задача должна была лечь на плечи Боброва. Но у Багатскиса уже есть идея: "Может быть, вам она покажется чуть-чуть странной, я не буду озвучивать ее сейчас. У нас есть Петров, есть Павлов. Само собой, есть Герун и Пустовой. В конце концов, мы можем пробовать на четвертой позиции Войналовича или Близнюка".

"Конечно, все это – штопанье дырок. Но если против нас играют Шенгелия и Шермадини, мы должны сделать все, чтобы их ограничить, насколько это возможно. Правда, ограничить Шенгелию старается вся Европа", – сказал Багатскис.

Американское усиление

После подписания контракта с "Будивельником" очередной вызов в сборную Украины получил американец Джером Рэндл. Как признался Багатскис, без этого соглашения он не стал бы брать его в команду. Что не удивительно, ведь на данный момент позиция первого номера у нас не самая проблемная.

Зато пригодились бы команде другие уроженцы США, которые хотели бы украинский паспорт, но пока не могут его получить. Это защитник Майк Кэффи из "Киев-Баскета", старт натурализации которого анонсировали в федерации, и атакующий защитник "Прометея" Дианджело Харрисон.

"Натурализация Харрисона и Кэффи? Мы работаем над этим. Это больше вопрос к федерации. Они доказали, что реально могут помочь команде. Когда будет паспорт, тогда будем думать. Но это не самоцель, а необходимость", – считает Багатскис.

Ранее в интервью OBOZREVATEL лидер сборной Украины Артем Пустовой рассказал, как расправил крылья после ухода из "Барселоны".