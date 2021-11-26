'Вырвался из клетки 'Барселоны' и полетел': лидер сборной Украины рассказал про жизнь на Канарах и минуту на ЧМ

26 ноября мужская сборная Украины начинает отбор на чемпионат мира по баскетболу-2023. В Тбилиси команда Айнарса Багатскиса сыграет против Грузии. "Сине-желтых" поведет в бой центровой испанской "Гран-Канарии" Артем Пустовой, который выступал на единственном для Украины Кубке мира-2014. Хотя тогда сборная Майка Фрателло не смогла выйти из группы.

В интервью OBOZREVATEL Пустовой вспомнил тот исторический "мир" и встречу с Грузией на чемпионате Европы-2017, а также рассказал о жизни на Канарских островах с женой-волейболисткой.

– Воспоминания от чемпионата мира-2014 остались приятные. На тот момент я был одним из самых молодых игроков. У меня была какая-то микротравма, поэтому на турнире сыграл всего одну минуту. Но находился в том коллективе. Вспоминаю то время с добром и любовью. Турнир, конечно, был очень крутой по организации.

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Мне бы хотелось снова попасть на чемпионат мира и показать всем нашу страну. Поехать уже в качестве основного игрока и провести на паркете не одну минуту. Пока года позволяют нужно брать максимум.

– Есть существенная разница между Евробаскетом и чемпионатом мира?

– По организации нет. Только в сборных – тут только европейские, а там – со всего мира. Много звездных команд, где немало игроков выступают в Америке. Да и сама сборная США.

– И мы даже выигрывали у нее несколько очков по ходу матча на чемпионате мира-2014. Хоть потом и проиграли.

– Да. Очень интересно было сразиться с ними, попробовать свои силы. Кто на что способен. Такой челлендж для себя.

– Ну, и хаку в Европе никто не танцует. Я помню лица наших игроков перед матчем с Новой Зеландией.

– Да, было очень интересно и забавно. До этого мы смотрели хаку на видео, а вживую она выглядела еще круче. Но мы не перепугались. Было такое: "Вау! Что происходит вообще?!" Но мы, если что, может и гопак станцевать (смеется).

– Да, надо бы что-то подготовить.

– По-любому. Наймем хореографа, и утром будет баскетбольная тренировка, а вечером будем готовить танцы (смеется).

– В сборную вы всегда приезжали вместе со своим другом Александром Мишулой, жили в одной комнате. Но сейчас Александр набирает форму после травмы и не получил вызов.

– Да, как-будто частичка себя не здесь (смеется). Это один из моих лучших друзей, раньше в сборной мы были все время вместе. Но в последние годы то он приехал, а у меня не получилось, то я смог, а его нет. И мне его немного не хватает. Даже перед отбором мне в Испанию писал менеджер сборной Андрей Лебедев, и я ему говорил, что без Мишулы не приеду. А он меня успокоил, типа, Мишула есть в расширенном списке. Обманул, негодяй (смеется), заманил. А обратно уже не поедешь.

– В 2013–2014 годах вы были одним из самых молодых в сборной Украины, а когда стали ее полноценным лидером?

– В 2017 году. Потому что на Евробаскете-2013 я был самый молодой в команде, которую возглавлял Майк Фрателло. И не питал иллюзий, что буду получать по 20 минут, но какие-то три матча сыграл. Потом была минуточка на чемпионате мира-2014.

В 2015 году Кравцов не приехал в сборную, и я думал, что на чемпионате Европы-2015 у меня должно быть время. Тем более я как раз подписал контракт с испанским "Обрадойро" и был в приподнятом настроении. Но так мне и не дали поиграть. Даже расстроился немного.

Потом у меня неудачно сложился сезон в "Обрадойро", и в 2016 году перед отборочными матчами на Евробаскет-2017 я поговорил с тренером Мурзиным, чтобы он меня отпустил из сборной. Хотел пораньше приехать в клуб и поработать, показать свое желание развиваться после провального сезона. Но тренер убедил меня остаться. Играл я не очень много, потом получил небольшую травму и решил дальше не рисковать, чтобы здоровым вернуться в клуб.

Сезон в "Обрадойро" у меня был удачным и в сборную я приехал более уверенным в себе. А тут еще Фесенко не мог играть из-за травмы, а у Славы Кравцова были проблемы со спиной. И мне доверили какие-то минуты. Первый матч на Евробаскете-2017 я сыграл хорошо, почувствовал уверенность, и в целом неплохо провел чемпионат.

– Чувствуете себя ветераном сборной 29 лет?

– В какой-то степени да. Особенно по утрам, когда не могу разогнуться и согнуться (улыбается). Ну и так понятно, что в команде я уже не самый молодой. Постоянно состав омолаживается. И постепенно я становлюсь одним из самых возрастных в сборной.

– Какой сейчас микроклимат в команде?

– Все относительно расслабленные. Не то, чтобы расслабленные в плане баскетбола, типа: "Мы приехали, проведем неделю дома и разъедемся". Перед тренировкой и после тренировки в раздевалке атмосфера очень классная и дружелюбная. У нас есть еще одна зажигалочка – это Санон, у него постоянно рот не закрывается, может быть, даже чересчур. А так вообще все круто.

– Что можете сказать о сборной Грузии?

– Мы встречались с ней на Евробаскете-2017. Тогда мы их обыграли, надеюсь, и в этот раз будет также. На данный момент Грузия ассоциируется с двумя баскетболистами – Шермадини и Шенгелия. На них в команде будут делать акцент. Четвертый и пятый номер, и это уже будет и моя проблема с ними бороться. Нам нужно максимально собраться, не так, чтобы всех закрыть, ведь в сборной 12 человек. Но нужно максимально качественно сыграть в нападении и защите.

– После ухода из "Барселоны" и переезда на Канары такое впечатление, что вы стали чувствовать себя свободнее на площадке. Наверное, потому что вам больше доверяют и предоставляют много игрового времени?

– Да, вы правы. Когда тебе доверяют и дают играть, то появляется уверенность и дополнительные силы. В "Барселоне" в некоторых матчах вообще не выпускали. И даже если я сыграл хорошо, то это еще ничего не гарантирует и не значит, что я буду на площадке в следующем поединке. Мог сыграть одну игру хорошо, но потом месяц сидеть на банке.

А в "Гран-Канарии" есть доверие тренера и команды, и я его достаточно хорошо оправдываю. Благодаря чему есть силы и дополнительный стимул прогрессировать и максимально помогать команде.

– А была какая-то горечь, когда уходили из "Барселоны", ведь это определенный статус?

– На статусе далеко не уедешь. Наоборот, хотелось уже что-то поменять, потому что три года – достаточно долгий срок. А в баскетбол я играл мало. Ок, по уровню "Кран-Канария" – не "Барселона", но тоже очень хороший клуб, играет в Еврокубке. И мне хотелось перейти в такую команду, играть и доказать всем и этому чемпионату, что я достойный выступать на высоком уровне и в Испании, и в Европе.

Поэтому уход из "Барселоны" не был для меня каким-то огорчением. Это был новый период в жизни, и я начал его с приподнятым настроением, с радостью. Я вырвался из клетки, можно сказать, расправил крылышки и полетел.

– Не было мысли сменить чемпионат?

– Перед тем, как контракт с "Барселоной" заканчивался, каких-то предложений прям не было, я сам думал. И, если честно, не хотел менять страну, потому что был там уже седьмой год. Я уже знаю этот чемпионат, который является сильнейшим в Европе. И куда-то переходить пока не вижу смысла.

– Какая на самом деле жизнь на острове? Ведь как обычно люди себе это представляют: вышел утром из дома, а там океан, пальмы.

– Поначалу было странно немножко: открываешь гугл-карты, а вокруг тебя везде океан и нет большой земли. Но потом быстро к этому привык. На острове жизнь такая же, как и везде. Спокойно, городишко небольшой, но всегда тепло. Есть красивая набережная, где можно гулять с семьей. Там классный климат и мне очень нравится.

– То есть, вас все время к воде тянет – Южный, Барселона, теперь Канары.

– Я тоже заметил, что где бы ни жил, у меня все время где-то рядом водоем. Я по гороскопу Рак, может быть, из-за этого звезды сошлись так, что постоянно отправляют меня к воде.

– Как совмещаете роль профессионального игрока и молодого папы?

– В "Барселоне" я немного играл, поэтому мог достаточно часто помогать своей супруге. Тем более ребенок был совсем маленький и, понятное дело, Мина хотело поспать. Поэтому я ночью просыпался и помогал. Кормил молоком и все остальное.

Сейчас ребенок стал постарше, спит уже практически всю ночь. Хотя бессонные тоже бывают. Но мы понимаем, что для меня это очень важный сезон. Я сейчас много играю, и Мина относится с пониманием. Перед выходным или в выходной могу проснуться ночью, если что-то случится. У нас много игр и утром тренировка, а после обеда, если нет матча, зачастую свободное время. И я провожу его вместе с семьей, мы ходим на прогулки.

– Ваша жена Мина – прекрасная волейболистка. Она еще собирается продолжать карьеру или это уже все?

– Уже все, наверное. Появился ребенок, забота о нем, семейная жизнь. Если продолжить карьеру, то это опять разъехаться в разные стороны. А с кем будет ребенок? Так что ей уже не до волейбола.

– Чем вам нравится жизнь в Испании?

– Сиестой (смеется). Вообще в Испании мне нравится менталитет. И в плане жизни, и в плане работы. Они знают, что хотят. И они это требуют. А если им не дают, то могут выйти с митингом, перекрыть улицу и вместе решать проблемы, потому что понимают: если добьются своего, то будут жить лучше. Мне кажется, что нашему менталитету этого не хватает, не хватает единства, которое позволит людям жить лучше.

Вот в Барселоне была забастовка таксистов, и ее поддержали абсолютно все водители такси. Город стоял. Я предполагаю, что у нас в Украине половина вышла бы на забастовку, а вторая – работала с мыслью: пока эти стоят, я сейчас быстренько заработаю. Люди живут одним днем и не думают наперед.

И вообще испанцы жизнерадостные, потому что и уровень жизни у них там повыше. Они очень сильно любят спорт, знают игроков. Меня в Испании узнает больше людей, чем в Украине.