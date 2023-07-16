Украина стала третьей на Евробаскете U-20

Мужская сборная Украины по баскетболу U-20 выиграла матч за третье место на прошедшем в Скопье чемпионате Европы в Дивизионе В. Поединок со Швецией завершился со счётом 83:61.

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Наша команда выиграла каждую четверть, имела солидное преимущество на подборах, выиграв противостояние в трехсекундном. Кроме того, подопечные Дмитрия Забирченко набрали больше очков в быстром нападении и очков второго шанса.

Лучшим в этом матче в составе сборной Украины стал капитан команды центровой Богдан Бринюк, записавший в актив дабл-дабл — 10 очков + 11 подборов (РЭ 23).

Сборная Украины взяла у шведов реванш за поражение в групповом раунде и завершила выступление в Топ-3 Дивизиона В.

Чемпионат Европы U-20. Мужчины, Дивизион В

Матч за 3 место

Скопье, Северная Македония

Украина - Швеция 83:61 (17:16, 24:21, 25:15, 17:9)

Украина: Шиманский 13, Сафонов 13, Баранка 13 + 4 подбора, Брынюк 10 + 11 подборов + 4 передачи, Кобзитый 10 + 7 подборов + 5 передач— старт, Кабанов 11, Зайцев 7, Батальский 6 + 7 подборов, Бедности 0

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