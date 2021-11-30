"Агрессия была от каждого, кто выходил": как Украина переломила ход матча с македонцами и устроила разгром

Досадное поражение от Грузии на старте отбора на ЧМ-2023 по баскетболу сказалось и на игре сборной Украины и в матче против Северной Македонии. После поединка в Тбилиси, где "сине-желтые" вели в счете, но уступили на последних минутах, прошло лишь пару дней, и показалось, что какая-то опустошенность из-за той неудачи поначалу не давала украинцам настроиться на встречу с балканцами. Хоть в итоге они сумели переломить игру – 78:61.

Поединок в киевском Дворце спорта с потенциальным аутсайдером группы, куда записали македонцев после разгрома в первом матче от Испании, Украина неожиданно начала с -5. И без огня в глазах. Совсем не так, как было в пятницу в Тбилиси, где подопечные Айнарса Багатскиса выходили воевать. Хозяева ощутимо проигрывали подбор, имея после первой четверти лишь шесть собранных мячей против 12 – у гостей.

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"После проигрыша Грузии появилась небольшая неуверенность. И на самой сборной Македонии не все были сконцентрированы – что это серьезный соперник. Где-то настрой был не тот", – рассказал нам украинский разыгрывающий Денис Лукашов.

Хотя Денис, который в сборной уже порядка 13 лет, прекрасно понимал, что недооценка соперника опасна. Он помнил, как 11 лет назад Украина, недооценив Македонию, уступила ей дома и едва не осталась без поездки на Евробаскет-2011. Для нас было настоящим подарком, когда чемпионат расшили до 24 команд.

Поэтому Лукашов знал, что это будет тяжелый матч: "11 лет назад я против них играл. Точно так же думали, что будет легкий матч. Но они нас очень легко обыграли и поставили на места, а через год стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.

Я знал, что Македония – это балканская школа, которая отличается своей агрессивностью. А мы в первой половине промазали много открытых бросков и дали македонцам почувствовать уверенность".

В общем, то что понедельник – день тяжелый, сегодня сборная Украины прочувствовала на себе в полной мере. Македонская "зона" в защите достаточно надежно сдерживала атаку команды Багатскиса. Да так, что не клеилась игра даже у лидера, центрового испанской "Гран-Канарии" Артема Пустового, хотя он возвышался над самым высоким из соперников минимум на полголовы и мог стать нашим козырем. Но партнеры нечасто находили его в атаке.

Спасали дальние броски Липового, Сидорова и Петрова, но даже у последнего процент реализации трехочковых сегодня был похуже, чем обычно. "В первой половине не все получалось, особенно в нападении. Было тяжело забить в наши кольца свои броски", – после матча признался Петров, который был доволен результатом, но не игрой.

Во второй четверти организованные македонцы повели уже восемь очков – 23:31, а зрители по соседству зашептались, что если сегодня проиграем, то на Испанию в феврале можно и не приходить.

Но под конец первой половины украинцы начали просыпаться. Шикарный слэм-данк Пустового дал толчок для рывка хозяев. И хоть на перерыв уходили при -4, уже выглядели бодрее. Оживились и болельщики во Дворце спорта, которых, несмотря на дождь, пришло порядка 2000.

А после большого перерыва болельщики увидели уже совсем другую сборную Украины. Причем без натурализованного американца Джерома Рэндла наша команда действовала гораздо лучше и показывала более командный баскетбол. Изменился настрой подопечных Багатскиса, и они впервые в матче наконец-то вышли вперед – 35:34.

Во второй половине расправил крылья Пустовой, который при поддержке партнеров наконец-то показал свой уровень – набрав в сумме 18 очков, сделав 5 подборов и 3 блок-шота. Хотя под конец начала сказываться усталость двух изматывающих встреч. В одной из быстрых атак бигмэн даже не рванул вперед, а остался на своей половине, экономя силы. Все-таки ему очень не хватало для ротации Владимира Геруна, который получил травму утром в день матча с Грузией.

Вернулся и дальний Петрова, который так выручал в Грузии. Очень своевременно сегодня разбросался из-за периметра Липовый, на счету которого четыре точных трехочковых броска. Его поддержал со средней дистанции Сидоров.

Прекрасный матч провел Лукашов, который забивал даже из-под кольца после подбора на чужом щите. И в какой-то момент двумя дальними бросками кряду добил македонцев 67:54. В сумме на счету Дениса 13 очков и 7 подборов.

Последние 60 секунд матча проходила под скандирование болельщиками "Украина! Украина!", а на табло после финальной сирены горело 78:61, словно и не было этих мучений на протяжении 20 минут.

"Во второй половине сделали коррективы, особенно против игры зоны, начали двигать мяч, забили свои броски, что вылилось в победу. Подбор? Знаете не всегда удается собрать подбор в атаке. Нужно тогда просто помешать, сбить. Или же борьба на щите останавливает быстрый прорыв. Но это не только от меня зависело.

Агрессия была от каждого, кто выходил в защите и в нападении, мы переломили игру и добились нужного нам результата", – подытожил Денис.

Первое окно отбора на чемпионат мира-2023 принесло Украине победу и поражение и пока третье место в своей группе вслед за Испанией и Грузией. Что оставило у игроков осадок, ведь поединок в Грузии можно было и выиграть (88:83) перед февральским испытанием двумя встречами с Испанией.

"Расстроены поражением в Тбилиси, поскольку неплохо играли, боролись, и в конце буквально мелочи решили исход матча, – отметил Лукащов. – Не повезло на последних минутах, и это стоило нам важной победы на выезде.

Следующее окно, возможно, будет сдвинуто и ко многим командам присоединятся игроки Евролиги. У нас таких, к сожалению, нет, поэтому будет сложно".

А Артем Пустовой подчеркнул, что в феврале перед Испанией сборной Украины нужно будет больше поработать над защитой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Багатскис оценил первую победу сборной Украины в отборе к ЧМ-2023 по баскетболу.