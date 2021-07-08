Участники ЧУ по баскетболу 3х3 на Atlas Weekend разыграют 100 000 гривен

Завершается подготовка к ближайшим турам чемпионата Украины по баскетболу 3х3. Они пройдут на территории столичного выставочного комплекса ВДНХ во время грандиозного фестиваля Atlas Weekend.

Общий призовой фонд двух туров составляет 100 000 гривен.

Еще один приятный бонус – билеты на фестиваль Atlas Weekend для финалистов в категориях мужчин и женщин.

10 июля на Atlas Weekend пройдет второй этап чемпионата Украины среди взрослых - регистрация здесь.

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А 11 июля ФБУ и Париматч организует для команд третий этап - регистрация здесь.

Важная информация:

- Регистрация на турнир 10 июля завершается 8 июля в 20:00.

- Регистрация на турнир 11 июля завершается 9 июля в 20:00.

- Начало соревнований ровно в 9:00.

- Регистрационный взнос для тех, кто его не платил раньше, составляет 120 гривен.

- На территорию соревнований будут допущены только участников турнира.

- Команды, которые не выйдут из группы, вынуждены будут покинуть зону фестиваля.

Отметим, что уже зарегистрировано 25 команд. Одна из них - Динамо-Одесса. За нее будет выступать Денис Носков, игрок сборной Украины 3х3, который недавно вместе с национальной командой отобрался на чемпионат Европы.

Денис рассказал об ожиданиях от ивента в рамках Atlas Weekend, о своей форме после евроквалификации и неудачный олимпийский отбор.