Денис Носков: возможно, на Atlas Weekend нас ожидает самый яркий ивент 3х3 в Украине

Уже 10 и 11 июля состоятся второй и третий этапы чемпионата Украины по баскетболу 3х3. Федерация баскетбола Украины совместно с Париматч организуют мероприятие в рамках масштабного фестиваля Atlas Weekend, а потому действо получится сверхинтересное. Это понимают не только болельщики, но и игроки. Сейчас уже зарегистрировано 25 команд. Одна из них - Динамо-Одесса. За нее будет выступать Денис Носков, игрок сборной Украины 3х3, который недавно вместе с национальной командой отобрался на чемпионат Европы.

Денис пообщался с пресс-службой ФБУ и рассказал об ожиданиях от ивента в рамках Atlas Weekend, о своей форме после евроквалификации и неудачный олимпийский отбор.

- В какой форме находишься после евроквалификации перед вторым этапом чемпионата Украины 3х3?

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- В принципе нахожусь в неплохой форме. Подготовку каждый ведет сам, каждый сам ответственен за то, в каких он кондициях. Чемпион Украины – это весьма достойный уровень для того, чтобы быть в форме. Лучше всего играть, чем тренироваться. Это дает больше опыта, улучшаются связи между баскетболистами, их взаимодействие. Поэтому рассматриваю чемпионата Украины, как прекрасную возможность подготовить себя к играм на чемпионате Европе.

- После квалификации на чемпионат Европы не хочется отдохнуть еще немного?

- На самом деле, хочется сейчас по максимуму насладиться временем. Ведь остался всего один месяц лета, который мы можем провести для себя. Затем начинается подготовка к чемпионату Европы и в клубе нужно будет готовиться, держать себя в форме. Поэтому сейчас стараюсь больше времени проводить с семьей. Но все равно будем играть в 3х3 на чемпионате Украины с большим удовольствием. Многие друзья у меня там играет. Приятно даже просто увидеться, пообщаться.

- Какие цели ставит команда перед турниром?

- Перед собой никаких таких целей не ставлю на чемпионат Украины. Мы на самом деле еще не определились с составом, которым будем играть. Я буду выступать не за сборную Украины, а за баскетбольный клуб Динамо-Одесса. Это немножко другое. Когда ты играешь и несешь ответственность за сборную и играешь за клуб – это совершенно разные вещи. Постараюсь получить для себя максимальную пользу, ну и конечно будем играть на победу, будем стараться выиграть. Очень много достойных коллективов, нельзя это отрицать, хорошие ребята присутствовали на чемпионате и будет интересно поиграть с ними, что является большим плюсом.

- Atlas Weekend – это масштабный фестиваль, где отдыхают тысячи людей. Будет ли мешать это играть, или же наоборот – помогать?

- Мне кажется это будет добавлять мотивации. Такой большой ивент, Atlas Weekend, пойдет только на пользу соревнованием. Будет очень интересно выступить, ведь думаю, за нами будет наблюдать много людей. Это будет круто, потому что это стихия 3х3. Возможно, нас ждет самый яркий ивент в Украине, на котором я принимал участие.

- Почему не удалось преодолеть олимпийскую квалификацию?

- По правде говоря мало кто вообще верил, что мы получим шанс сыграть на олимпийской квалификации. То есть, мы уже разъехались, в принципе хотели провести некоторое время с семьей, готовились больше на квалификацию чемпионата Европы. А вдруг всех вызвали, собрали. То есть, мы даже не сыграли турнира. Наверное, честно говоря, ошибка была в том, что мы поехали и не сыграли ни одного турнира тем составом.

Все ребята очень хорошие, сильные игроки, тот же Александр Кобец, высокого уровня баскетболист - все это понимают. Честно говоря, не хватило сыгранности в первую очередь и кондиций. Не в лучшей форме находились, ведь все разъехались, не сыграли ни одного турнира, не провели даже ни одной игровой тренировки этим составом. Первый опыт игры таким составом был сразу в матче с Бельгией. Все старались, но мы получили хорошего пинка. Это придало нам мотивации перед квалификацией на чемпионат Европы, ведь сильно ударило по нам. Нам захотелось доказать, что мы не плохие игроки и команда.

- Европейскую квалификацию сборная прошла очень уверенно. Что изменилось по сравнению с олимпийской?

- Европейская квалификация была для нас настоящим вызовом, ведь мы понимали, что отступать уже некуда. Нужно было отдать все силы и приехать домой не с опущенными головами. В итоге подобрался замечательный состав, все идеально дополняли друг друга. Все делали свою работу, все бились и боролись, никто не хотел отступать. Больше всего мне понравилась атмосфера в коллективе, каждый друг друга подкалывал, шутил, не было никакого негатива, действительно, все было по семейному. Это сыграло свою роль на сто процентов.

И на самом деле, на тот момент мы уже были прекрасно подготовлены, сыграли турнир в Сербии, где соревновались с участниками Олимпийских игр, Сербией и Нидерландами. Все это нам помогло на квалификации, где команды были уровнем чуть ниже, но все равно было не просто отобраться. Великобритания довольно физическая и атлетическая, за Венгрию играет лучший большой на сегодняшний день Тамаш Ивошев. Поэтому, все было не просто, но сложилось удачно и мы счастливы. Теперь мы сосредоточены на чемпионате Европы и хотим сыграть там достойно

- Что больше нравится, 3х3 или 5х5?

Знаете, за эти пару лет в 3х3, я успел проникнуться этой культурой. Я успел понять, как все происходит и очень сильно люблю играть 3х3. Если раньше я более скептически относился к 3х3, то сейчас я очень заинтересован, чтобы играть, развиваться и помогать развивать это направление. Думаю, он только набирать обороты. Сейчас, это уже олимпийский вид спорта. Когда ты приезжаешь на масштабные ивенты, турниры, то видишь, насколько все серьезно. Очень люблю этот вид спорта.

Однако, 5х5 я также люблю. Трудно выделить что-то отдельно. Мне просто нравится играть в баскетбол. Поэтому, для меня большая радость участвовать и там и там. Главное, чтобы здоровье позволяло. Пока все хорошо и все супер.

Напомним, несмотря на массовость мероприятия и большой ажиотаж среди команд, в рамках фестиваля состоится сразу два этапа чемпионата Украины среди взрослых и один юношеский этап.

10 июля на Atlas Weekend пройдет второй этап чемпионата Украины среди взрослых - регистрация здесь.

А 11 июля ФБУ и Париматч организует для команд третий этап - регистрация здесь.

Важная информация:

- Регистрация на турнир 10-го июля завершается 8 июля в 20:00.

- Регистрация на турнир 11-го июля завершается 9 июля в 20:00.

- Начало соревнований ровно в 9:00.

- Регистрационный взнос для тех, кто его не платил раньше, составляет 120 гривен.

- На территорию соревнований будут допущены только участников турнира.

- Команды, которые не выйдут из группы, вынуждены будут покинуть зону фестиваля.

Ну и еще один важный и приятный бонус для участников турниров: финалисты в мужской и женской категориях получат билеты на фестиваль Atlas Weekend!