Украинцы с победы стартовали в квалификации на Евробаскет 3х3

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 в составе Евгения Балабана, Игоря Чумакова, Андрея Кожемякина и Дениса Носкова успешно стартовала в отборе на чемпионат Европы, финальная часть которого состоится в Париже 10-12 сентября. В первой игре в румынской Констанце наши соотечественники победили Великобританию – 16:12.

Обе команды начали встречу в силовой манере. Британцы выглядели мощнее, периодически разыгрывая своего огромного центрового Эшли Хэмильтона. Украинцы могли остановить его лишь с помощью фолов. В атаке "желто-синие" иногда сбивались на неточные дальние броски.

Игра не изобиловала результативностью. За 7 минут до конца счет был 2:2. Успех в матче приносили лишь сольные проходы под кольцо. Из-за сильного ветра на побережье Констанци было очень сложно реализовать любые броски дальше метра.

Видео дня

На 5-й минуте Чумаков получил небольшую травму руки. Это послужило своеобразным стимулом. Носков забил дальний, за 4 минуты до конца, сделав счет 8:5.

Игроки из Великобритании благодаря фолам и 2-очковому дальнему броску смогли сократить отставание. Джекман практически нивелировал 4-очковый разрыв, но большего делать не смог. В напряженной концовке Украина смогла сохранить свое преимущество. Носков за 12,4 секунды забил два штрафных и у нашей команды еще было право на последнюю атаку - 16:12.

Свой следующий поединок Украина проведет против Венгрии. Начало в 13:20.

На первом этапе участники играют в группах. Далее по две команды из группы в каждой категории выходят в плей-офф. Будет по четыре пары в плей-офф. Победители этих пар и получат путевки на чемпионат Европы.

На групповом этапе наши ребята сыграют против Великобритании, Венгрии и Косово.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне женская сборная Украины по баскетболу 3х3 в составе Кристины Филевич, Анны Ольховик, Анны Рулевой и Натальи Цюбик успешно квалифицировалась на чемпионат Европы.

22 июня в Киеве состоялась презентация президентской общенациональной программы "Здоровая Украина". Презентация состоялась в рамках форума "Украина 30. Здоровая Украина".

Работу форума посетил президент нашей страны Владимир Зеленский. В частности, он побывал на корте Федерации баскетбола Украины, где проводила утреннюю тренировку мужская национальная сборная по баскетболу 3х3.