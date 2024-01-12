Три очка за четверть: матч Суперлиги Favbet отметилась несколькими антирекордами

Лидер чемпионата Суперлиги Favbet "Днепр" одержал уверенную победу на старте луцкого баббла над хозяевами "Старым Луцком" со счетом 76:39.

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В первой половине "Старому Луцьку" в общем удавалось сдерживать фаворита, но после большого перерыва у хозяев баблу начались существенные проблемы в нападении – отличная игра "Днепра" в защите и ошибки лучан при завершении атак привели к тому, что третью четверть "Днепр" выиграл 19:3 и на этом интрига в игре угасла.

В итоге "Днепр", который на одном уровне провел всю игру и доигрывал матч резервистами, выиграл +37, а вот "Старый Луцк" отличился несколькими антирекордами в этом матче – три очка в третьей четверти стали наименьшим показателем результативности в сезоне за четверть (предыдущий анти рекорд был у "Кривбасса" – дважды по 5 очков), 13 очков за вторую половину матча – повторение антирекорда БИПЫ, а 39 очков – худший показатель результативности в сезоне за матч.

Интересно, что "Днепр" ожидался лучшим почти по всем статистическим показателям кроме потерь и перехватов – днепряне допустили 19 потерь при 14 у соперника, а "Старый Луцк" сделал 11 перехватов (9 у "Днепра") – 5 перехватов сделал новичок Маркиз Джексон , набравший 8 очков, сделал 5 подборов, 5 перехватов и 5 потерь.

Самым результативным в матче стал Александр Тарасенко с 17 очками, а у Станислава Тимофеенко 14 очков и 8 подборов.

Завтра луцкий баббл для "Днепра" продолжится матчем против "Киев-Баскета", а "Старый Луцк" сыграет против "Кривбасса". Напомним, баббл в Луцке является первым, на котором разрешено присутствие зрителей на трибунах.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Луцк, ДЮСШ

"Днепр" – "Старый Луцк" – 76:39 (18:9, 17:17, 19:3, 22:10)

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