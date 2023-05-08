Тренер украинских баскетболисток 3х3: Бродский хочет результата, а это выход на Олимпийский квалификационный турнир

В начале апреля Исполком ФБУ утвердил Юрия Процюка в должности главного тренера женской сборной и сборной U-23 по баскетболу 3х3.

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Процюк был тренером женской сборной 3х3 с 2014 по 2017 год, за это время выиграв серебро и бронзу чемпионатов мира, серебро Европейских игр-2015. Далее он работал со студенческой сборной Украины по баскетболу 3х3, в 2017 и 2019 годах выиграв чемпионат Европы, а в 2018 году стал вторым на чемпионате мира.

В этом сезоне Юрий Процюк стал чемпионом Женской лиги с "Франковском-Прикарпатьем", который станет базовым клубом сборных 3х3 и сразу после завершения сезона он приступил к подготовке к летнему сезону 3х3, отнесшись себе амбициозные цели – вернуть женскую сборную в элиту мирового баскет. Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в 2024 году.

О подготовке сборной к ближайшим стартам, среди которых квалификация на чемпионат мира и Европейские игры, Юрий Процюк рассказал пресс-службе ФБУ.

О сборе команды

В целом в Федерации баскетбола Украины достаточно глобальные цели и задачи по развитию баскетбола 3х3. Президент ФБУ – Михаил Бродский хочет результата, а это выход в Олимпийский квалификационный турнир. Для этого нужно успешно преодолеть сито квалификации чемпионата Европы и успешно выступить на европейском первенстве. Для этого удалось привлечь фактически лучший состав и получил хорошие условия и возможность сыграть на сильных международных турнирах.

Мы начали тренировку еще 10 апреля. На первом сборе были задействованы больше баскетболистки молодежного состава, потому что некоторые игроки основного состава еще доигрывали чемпионаты за границей. По окончании сбора в Ивано-Франковске мы выехали на турнир в Швецию в составе Дарьи Дубнюк, Вероники Космач, Анжелики Ляшко и Оксаны Молловой, выиграв соревнования.

Второй сбор начался с 24 апреля и завершился 4 мая. Тренировались по 3 раза в день, тяжело, но все делаем, чтобы быть хорошо готовыми к соревнованиям. Теперь мы едем на турнир в германский Аугсбург.

С 7 мая мы начинаем в Ивано-Франковске уже основной учебно-тренировочный сбор для подготовки к квалификации чемпионата Европы и Европейских игр. Этот сбор пройдет до 18 мая, после чего мы выступим на этапе Мировой серии в Азербайджане.

Далее в планах у нас сбор во Франции, который завершится участием в представительном турнире Big Twelve 26-28 мая, после чего планируем перелет в Румынию, где пройдет завершающий сбор перед квалификацией на чемпионат Европы, которая состоится 10-11 июня.

После этого мы планируем провести еще один сбор с 12 по 18 июня в Буковеле, а затем выступим на Европейских играх в Польше.

О составе команды

Двери во взрослую и молодежную сборную у нас открыты для всех. Мы сделали приглашение для всех топовых украинских игроков, соревнований у нас запланировано много, поэтому работаем расширенным составом.

В команде пять игроков "Франковска-Прикарпатья" – Кристина Филевич, Оксана Моллова, Анжелика Ляшко, Вероника Космач и Ольга Алексейчик. Также к нам присоединились Татьяна Юркевичус, Мириам Уро-Ниле, игравшие в Польше и Бельгии соответственно.

Сейчас мы подключаем к тренировкам сборных U-23, U-21 и U-18, чтобы выстроить одну систему подготовки всех сборных. Задействованы в тренировке Юлия Гутевич, Дарья Дубнюк, Богдан Лапхан, которых мы задействуем из молодежных сборных. Также подключаем Ирину Бугаеву, Анастасию Шепелюк.

Ожидаем приезда Вероники Любинец, Анны Рулевой, пригласили Юлию Мусиенко и Викторию Балабан, которых ждем сбора во Франции. Виктория – это опытный боец, на который я очень рассчитываю.

Сейчас места в составе еще никто не гарантировал – на конкретный турнир я буду брать того, кто будет лучше готов, более заряженным. Решающими будут желания, кондиции игроков, а не прошлые заслуги.

О подготовке

Мы сейчас работаем, чтобы построить систему игры сборной. Мы можем проиграть, но я хочу, чтобы команда играла комбинационно, чтобы было интересно наблюдать за ней. Чтобы игроку знали, во что мы играем на площадке, чтобы каждая атака была продуманной. Хочу, чтобы у нас под каждого соперника были наработки.

У нас есть 20 транзиций, своя система чеков на каждый период игры. Эту тактику мы будем оттачивать. Хочу добиться дисциплины на площадке, чтобы мы знали, как мы играем в первый период времени.

Такую тактику трудно быстро внедрить, на это нужно время, но я доволен тем, как девушки работают на тренировках. У нас нет звезд, мы будем строить игру командно. Надеюсь, что опыт одних игроков и молодость, азарт других будут двигать команду вперед. Работаем, готовимся и сделаем все, чтобы успешно выступить.

О планах на летний сезон

Для нас основная задача – поднятие рейтинга сборной Украины, чтобы претендовать на участие в квалификационных олимпийских турнирах. Мы опустились в рейтинге, из-за чего упустили возможность выступать на чемпионате мира среди взрослых, среди сборных U-23, поэтому будем работать, чтобы улучшить ситуацию.

Рейтинг состоит из очков 25 лучших игроков страны, поэтому мы планируем участвовать в большом количестве турниров во Франции, Испании, Чехии, заявились во Всемирную серию, сыграем в Лиге наций.

Мировая серия позволяет набрать большое количество очков в личный рейтинг на уровне участия в чемпионате мира, а учитывая, что наши конкуренты будут выступать на чемпионатах мира, мы уже со старта им уступаем.

Важным моментом является участие максимального количества игроков во внутренних соревнованиях, чемпионате и Кубке Украины, что позволит подтянуть рейтинг игроков ближнего резерва. Все это мы делаем, чтобы наша Украина набрала рейтинг, который позволит нам подняться в топ-10 стран мира, что позволит нам сыграть на двух олимпийских квалификационных турнирах. В начале ситуация была критической, но уже проделана работа, 12 позиций мы отыграли и ставим своей целью вернуть Украину в число лучших сборных мира, до тех пор, когда мы боролись за медали чемпионата мира.

Еще нет разделения на подгруппы, но знаем, что в Румынии в отборе на ЧЕ с нами сыграют участники чемпионата мира Испания, Румыния и Италия плюс участники прошлого чемпионата Европы Швейцария и Эстония. Кстати, швейцарки сыграют в отборе на ЧМ, поэтому еще претендуют на участие в мировом первенстве.

Мы уже начинаем учить конкурентов. За скаутинг соперников у нас будет отвечать Владимир Журжий, тренер мужских молодежных сборных 3х3. У нас хорошо подобранный тренерский состав. Мы до молекул разберем каждого соперника, но сейчас пока пока неизвестно, в каких составах будут играть сборные.

Сейчас только начинаются игры – в мае пройдет чемпионат мира, будут сыграны первые туры Мировой серии, где будут играть наши соперники, и тогда начнем более серьезно изучать их. Будем делать максимум, чтобы квалифицироваться на чемпионат Европы.