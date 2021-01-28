Победа "Тернополя" и поражение "Будивельника": результаты Суперлиги Париматч 28 января

В чемпионате Украины по баскетболу в четверг, 28 января, были сыграны очередные поединки регулярного сезона Суперлиги Париматч.

В первой игре дня "Тернополь" в сложном поединке победил "Химик" - 95:88, а "Будивельник" уступил дома "Одессе" – 82:90.

Первая четверть прошла более-менее ровно. "Химик" перебрасывал "Тернополь" – 10 (2 трехочковых) против 9 (1 трехочковый) и увереннее выглядел под щитами – 8 подборов против 5. Однако параллельно с тем, подопечные Виталия Степановского значительно больше нарушали. В их корзину прилетело 7 штрафных бросков, тогда как они реализовали лишь 1. "Тернополь" лучше выглядел командно – 8 передач против 4. Стоит вспомнить Югбу, который вел хозяев вперед и на тот момент набрал уже 13 очков, реализовав 6 выстрелов из 6.

В следующей четверти к Югбе присоединился Келхон. Легионер отмечался с проходов, с дальнего расстояния, не пренебрегал лишний раз украсить игру данком. За вторую 10-минутку он набрал 11 очков и с 16 баллами на тот момент шел сразу за Югбой, у которого было 17. Да у "Химика" были те, кто не дал соперникам уйти в космический отрыв. Нельсон имел в своем активе 13 очков, а Салливан – 14. Кроме этого, "Химик" начал значительно меньше нарушать правила и по показателю штрафных бросков почти сравнялся с Тернополем – 9 против 10.

С преимуществом +6 подопечные Дмитрия Забирченко начали третью четверть и довольно быстро это преимущество потеряли. 1 бросок из краски и 1 с дальнего расстояния от Виталия Зотова сократили отставание до одного балла. Однако, радоваться "Химику" пришлось не долго. От такого начала второй половины Тернополь только завелся. Они перебрасывали южненцев – 9 (3 трехочковых) против 5 (2 трехочковых). Прекрасно продолжали себя демонстрировать легионеры Тернополя. Югба на тот момент уже имел дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов, Келхон имел 19 баллов, а Боуи 13 пунктов, 5 пидибрань и 5 передач. Это помогло им повести +13.

За 6 минут до конца поединка "Тернополь" уже вел +18 и казалось, что вопрос о победителе решен. Однако, "Химик" продемонстрировал характер и интригу в матч вернул. В течение двух минут южненцы сократили отставание до 8 баллов. Далее шла равная борьба, в которой победу одержал именно Тернополь – 95:88.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Тернополь – Химик 95:88 (26:23, 24:21, 25:18, 20:26)

Тернополь: Боуи 19 очков + 5 подборов + 7 передач, Югба 26 очков + 13 подборов + 1 передач, Агафонов 5 очков 1 подборов + 2 передач, Келхон 26 очков + 1 подборов, Кольченко 11 очков + 1 подборов + 8 передач

Химик: Войналович 7 очков 1 подборов, Рябчук 10 очков 2 подборов + 2 передач, Нельсон 22 очков + 6 подборов + 4 передач, Салливан 27 очков + 8 подборов + 3 передач, Зотов 8 очков + 4 подборов + 5 передач

Строитель проиграл дома Одессе – 82:90.

Тон игры на стартовой минуте задал точный трехочковый Новикова. Поэтому гости быстро вошли в борьбу, заставив хозяев догонять. К середине четверти киевляне, казалось, стабилизировали игру. Однако равновесие длилось недолго, одесситы снова пошли вперед. А киевляне вынуждены были придерживать Брайса Джонсона, который еще до конца стартовой четверти набрал три фола. Выровнять игру и перехватить инициативу хозяевам удалось лишь во второй четверти. Поэтому до большого перерыва киевляне сыграли 4 очка отставания и обеспечили 3 очка преимущества. У гостей при этом сохранялась небольшое преимущество по реализованным дальними бросками: 6 против 4.

Стратегическая третья четверть определенности в возможный итог матча не прибавила. Соперники сохранили разницу в три балла. Зато изменения игры произошли с началом заключительной 10-минутки. Казалось, что у хозяев не хватает сил на решающие минуты. Одесситы значительно прибавили агрессии в атаке. Киевляне же раз за разом проигрывали подбор на своем же щите. В первом для себя матче на тренерской должности Будивельника Игорс Миглиниекс вынужден был в течение нескольких минут последней четверти дважды брать тайм-аут. За две минуты до конца основного игрового времени киевляне использовали последнюю минуту перерыва, и переломить ход борьбы не смогли. Одесситы уже не отпустили соперника. Поэтому в итоге пятая победа Одессы в сезоне и десятая поражение Будивельника.

В Киеве местный Будивельник проиграл дома Одессе – 82:90.

Тон игры на стартовой минуте задал точный трехочковый Новикова. Поэтому гости быстро вошли в борьбу, заставив хозяев догонять. К середине четверти киевляне, казалось, стабилизировали игру. Однако равновесие длилось недолго, одесситы снова пошли вперед. А киевляне вынуждены были придерживать Брайса Джонсона, который еще до конца стартовой четверти набрал три фола. Выровнять игру и перехватить инициативу хозяевам удалось лишь во второй четверти. Поэтому до большого перерыва киевляне сыграли 4 очка отставания и обеспечили 3 очка преимущества. У гостей при этом сохранялась небольшое преимущество по реализованным дальними бросками: 6 против 4.

Стратегическая третья четверть определенности в возможный итог матча не прибавила. Соперники сохранили разницу в три балла. Зато изменения игры произошли с началом заключительной 10-минутки. Казалось, что у хозяев не хватает сил на решающие минуты. Одесситы значительно прибавили агрессии в атаке. Киевляне же раз за разом проигрывали подбор на своем же щите. В первом для себя матче на тренерской должности Будивельника Игорс Миглиниекс вынужден был в течение нескольких минут последней четверти дважды брать тайм-аут. За две минуты до конца основного игрового времени киевляне использовали последнюю минуту перерыва, и переломить ход борьбы не смогли. Одесситы уже не отпустили соперника. Поэтому в итоге пятая победа Одессы в сезоне и десятая поражение Будивельника.

Строитель проиграл дома Одессе – 82:90.

Тон игры на стартовой минуте задал точный трехочковый Новикова. Поэтому гости быстро вошли в борьбу, заставив хозяев догонять. К середине четверти киевляне, казалось, стабилизировали игру. Однако равновесие длилось недолго, одесситы снова пошли вперед.

А киевляне вынуждены были придерживать Брайса Джонсона, который еще до конца стартовой четверти набрал три фола. Выровнять игру и перехватить инициативу хозяевам удалось лишь во второй четверти. Поэтому до большого перерыва киевляне отыграли 4 очка отставания и обеспечили 3 очка преимущества. У гостей при этом сохранялась небольшое преимущество по реализованным дальними бросками: 6 против 4.

Стратегическая третья четверть определенности в возможный итог матча не прибавила. Соперники сохранили разницу в три балла. Зато изменения игры произошли с началом заключительной 10-минутки. Казалось, что у хозяев не хватает сил на решающие минуты. Одесситы значительно прибавили агрессии в атаке. Киевляне же раз за разом проигрывали подбор на своем же щите.

Игорс Миглиниекс вынужден был в течение нескольких минут последней четверти дважды брать тайм-аут. За две минуты до конца основного игрового времени киевляне использовали последнюю минуту перерыва, и переломить ход борьбы не смогли. Одесситы уже не отпустили соперника. Поэтому в итоге пятая победа "Одессы" в сезоне и десятое поражение "Будивельника".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне легендарный баскетболист и бывший наставник БК "Киев" и БК "Донецк" Игорс Миглиниекс был назначен новым тренером "Будивельника".