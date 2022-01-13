"Тернополь" обыграл "Химик" в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу в четверг, 13 января, состоялся единственный поединок в Суперлиге Windrose. БК "Тернополь" на своей площадке обыграл "Химик" 89:73.

С начала матча команды шли на равных, но к концу первой десятиминутки хозяева начали наращивать свою инициативу. Особо выделялись новички Тернополя Туре Мюрри и Лаки Джонс. Благодаря их игре хозяева имели преимущество в 10 очков.

Химик попытался отыграться, однако Тернополь был настойчивее. Мюрри продолжил доминировать на паркете, а во втором периоде существенно прибавил и Джо Фурстингер. В итоге свое преимущество Тернополь только увеличивал и перед большим перерывом хозяева имели +15.

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У Химика не сыграли в матче лидеры Делано Спенсер и Кристиан Джонс, а у Эдвина игра не пошла. После перерыва Химик добавил, однако Тернополь свою уверенность не потерял, а Мюрри сегодня был безудержным. К концу третьего и в начале четвертого периода Химику удалось сократить отставание от Тернополя до 8 очков, однако у хозяев ответил Джонс. Отыграться в Химику не удалось и Тернополь победил.

Лучшим игроком матча стал Туре Мюрри, набравший 21 очко, 5 асистов и 3 подбора.

13 января. ФОК, Тернополь

Тернополь – Химик 89:73 (28:18, 21:16, 20:22, 20:17)

Тернополь: Бояркин (5), Фурстингер (17 очков + 4 подбора, 3 ассиста), Домаркас (12 + 5 подборов, 9 ассистов), Сандул (8 + 12 подборов), Мюрри (21 очко + 3 подбора и 5 ассистов), Луценко (10), Шиманский (0), Джонс (16 очков + 4 подбора), Головчик (0)

Химик: Моррис (14+4 подбора), Сорочан (2), Ковляр (7+3 подбора, Рябчук (8+4 подбора), Антипов (10), Эдвин (9+3 ассисты), Казак (18+3 подбора +) 3 ассисты), Завадский (4), Клевзуник (0), Мироненко (1).

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января в первом матче 2022 года "Киев-Баскет" победил МБК "Николаев". Перенесенная игра завершилась со счётом 96:61.