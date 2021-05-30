Игрок НБА Михайлюк: очень приятно, что баскетбол в Украине развивается, а уровень растет

Украинский защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Святослав Михайлюк рассказал о том, как прошел для него третий сезон в главной баскетбольной лиге планеты – НБА – и о развитии баскетбола в нашей стране. Воспитанник школы "Черкаських Мавп" дал интервью изданию Sport.ua.

– Святослав, ты завершил свой третий сезон в сильнейшей лиге мира – НБА. Как оценишь этот чемпионат для себя?

– Начался сезон не очень хорошо. Я получал не так много игрового времени и демонстрировал не слишком качественный баскетбол. После обмена в "Оклахому-Сити Тандер" начал получать больше времени и стал играть лучше. Можно сказать, что закончил сезон на мажорной ноте.

– В НБА обмены – это обычное явление. Это уже второй твой обмен в лиге. На этот раз все было привычно? Расскажи о механике обмена. Как это происходит, как узнал об обмене и как быстро перебрался в новый клуб?

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– Не волновался. Я был на тренировке, мне позвонили и сказали, что меня обменяли в "Оклахому-Сити Тандер". Окей-окей, вышел, собрал сумки и полетел в Оклахому-Сити. На следующий день я уже был в "Оклахоме".

– В новой команде ты демонстрировал лучшую статистику в карьере – 10.3 очка и 3.0 подбора в среднем за игру. Можно сказать, что обмен стал удачным для тебя?

– Я думаю да. Думаю, все видели, что после обмена в "Оклахому" я начал играть более качественно, получал больше времени. Приспособился к команде значительно быстрее, чем я думал. Все тренеры, вся организация давали очень положительные отзывы обо мне.

– В "Оклахоме" ты несколько изменил модель игры, стал больше идти в проход, разыгрывать мяч. Тогда как в предыдущих командах тебя больше использовали как снайпера. Расскажи, как произошло это изменение?

– Это система команды. То есть командная игра никогда не была завязана на одном или двух игроках. Все комбинационные действия мы делали через различных игроков. Не было такого, что один игрок должен переводить мяч через площадку. У нас, кто принял мяч, тот и переводит центр площадки, после этого уже играем. То есть у всех было очень много игровых возможностей проявить себя.

– В "Детройте" также достаточно много молодых баскетболистов, почему там нет таких возможностей для игроков? Все из-за жесткого тренера?

– Я бы не сказал, что там все жестко. Это просто две разные системы игры.

– В "Оклахоме" у тебя много слэм-данков, ощущение, что ты стал играть значительно увереннее. То есть, можно ли сказать, что в новой команде у тебя появилось больше уверенности в себе?

– После каждого сезона появляется уверенность. Ты понимаешь, что и как происходит в НБА. Понимаешь, что нужно делать, а что нет, как вести себя. В своем третьем сезоне появилось больше уверенности и понимания, как будет складываться игра. А после обмена в "Оклахому" я получил больше времени, поэтому у меня уже было достаточно уверенности, чтобы играть лучше.

– Тебя обменяли на Хамиду Диалло, который является одним из лучших данкеров НБА. После обмена некоторые болельщики "Оклахомы" в соцсетях волновались, ведь вместо яркого данкера к ним едет шутер. Но в "Тандер" ты выполнил огромное количество бросков сверху, больше, чем за всю карьеру до этого. Удивил фанатов или партнеров?

– Да, партнеров по команде удивил, однозначно. Когда начал часто бить сверху, или данковать через соперников, то было много удивленных людей.

– Есть такое мнение, что в НБА ценится универсальность. Важно, чтобы игрок мог делать не что-то одно, а несколько компонентов на площадке. Что ты думаешь по этому поводу?

– Я бы сказал, что у каждого игрока должен быть элемент в баскетболе, который он выполняет очень хорошо, этим элементом он будет зарабатывать деньги. Для меня – это бросок. Все увидели, что я могу выполнять дальний бросок. Но если к этому добавить все элементы, которые я выполнял раньше, то смогу выйти на достаточно хороший уровень.

– Святослав, в этом сезоне ты преодолел отметку в 1000 набранных очков за карьеру (1196). А потом вышел на четвертое место среди самых результативных украинцев в истории НБА. Как узнал об этом достижении, какими были впечатления?

– В интернете, я думаю, кто-то выставил в Instagram. Я увидел.

– То есть за такой статистикой не следишь?

– Нет, не слежу за статистикой.

– Там до третьего места тебе совсем немного, меньше 200 очков и ты обгонишь Станислава Медведенко. Какие планы?

– Планы... Пока планы – обгонять (смеется)

– "Оклахома" завершила сезон на 14-м месте на Западе НБА с показателем 22 победы, 50 поражений. Такое впечатление, что в клубе не волнуются относительно поражений, а имеют более долгосрочные планы. Как внутри клуба воспринимали такое количество поражений?

– Нормально все воспринимали, ведь все понимали, что в команде очень много молодых игроков. Очень много времени на площадке проводили совсем молодые игроки, поэтому все понимали, что мы будем часто проигрывать. Перед моим обменом команда была высоко в турнирной таблице, но впоследствии травмировались лидеры и на площадке начали играть молодые игроки. Понимали, что будет так. Но у всех есть очень далекие перспективы. В организации смотрят на то, что будет через 2-3 сезона. То есть план, которого клуб придерживается.

– Генеральный менеджер "Тандер" Сэм Прести один из лучших и самых авторитетных в НБА. Расскажи об отношениях с ним. Что он говорил тебе в конце сезона?

– Он очень умный человек в баскетбольном плане. Его считают одним из лучших баскетбольных аналитиков НБА, очень хорошо разбирается в статистике. Мне говорил, что я произвел на него очень хорошее впечатление. Посмотрим, что будет дальше.

– Ты понял этот долгосрочный план "Оклахомы", его предел, когда команда будет выходить в плей-офф? Или вас не посвящают в эти вещи?

– Нет, нам только играть (смеется).

– После завершения сезона ты вернулся в Черкассы, где провел несколько тренировок с командой. Планы, сейчас работать дома?

– На данный момент я просто поддерживаю форму. Потому что я не очень люблю, когда ты ничего не делаешь месяц и потом не очень тяжело, но сложнее входить в игровую форму. Поэтому стараюсь поддерживать тонус, приходить и тренироваться 3-4 раза в неделю. Лето будет долгим, немного потренируюсь здесь, а потом поеду в США и готовиться непосредственно там.

– Сейчас ты приехал в Черкассы и устроил свой миникемп. Это уже второе такое мероприятие. Как решил проводить такие кемпы?

– Всегда, когда приезжаю домой, стараюсь приходить к детям и уделять им внимание. Очень приятно, что баскетбол в Черкассах и по всей Украине развивается. Приятно, наблюдать за детьми, приходить к детям, чем-то помогать, поддерживать это развитие.

– Следишь за выступлениями "Черкаських Мавп"?

– Всегда стараюсь отслеживать результаты команды, а когда мы завершили выступления (в НБА – Ред.), то я успел поймать игры, которые транслировались. Поддерживаю команду, приятно видеть на площадке ребят, с которыми я вырос и тренера, с которым занимался с юного возраста, который тренирует команду по сей день и демонстрирует качественные результаты. Заметное развитие всех игроков, с которыми я вырос. Дмитрий Скапинцев провел очень хороший сезон. Когда я приезжаю сюда, заметно, что клуб ("Черкасские Мавпы") развивается и структура дает результат.

– Как в целом оценишь развитие баскетбола в Украине?

– Уровень, конечно, растет. Приходят новые люди, меценаты дают деньги и команды подписывают достаточно сильных игроков, поэтому мы видим в этом сезоне 5-6 команд, у которых очень высокие бюджеты, следовательно они имеют в своем составе игроков, которые не приехали бы сюда 2 или 3 сезона назад.

– Понятно, что у тебя сложный график в связи с НБА. Поддерживаешь ли связь со сборной Украины и планируешь участвовать в Евробаскете-2022?

– Всегда хочу играть за сборную Украины. И в этот момент я пока ничего не знаю о сборной. Мне надо решить все вопросы относительно моего контракта и дальше, я надеюсь, что смогу сыграть за сборную Украины на Евробаскете.

– Ты, как пример, для всех юных баскетболистов не только из Черкасс, но и со всей Украины. Чтобы пожелал им? Какой совет дашь?

– Работать. Я бы сказал, никогда не прогуливайте дни, всегда считайте дни. Когда я был в NCAA, ко мне приходили игроки, которые выпустились из университета и играют в НБА или Европе, они всегда говорили, эти четыре года будут очень короткими. Первый год ты думаешь, впереди еще три года, затем еще два года, потом еще один год и все. А потом я сам понимаю эту мысль. Теперь я прихожу к тем ребятам, с которыми играл, когда они были на первом курсе, а я не четвертом, и говорю те же слова. Сейчас, хочу сказать то же самое: никогда не прогуливайте дни, всегда цените дни и своих тренеров. Всегда выкладывайтесь и мечтайте. Если вы не будете мечтать и у вас не будет положительных мыслей, то будет очень тяжело добиться успеха.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк рассказал, как вырос во всех аспектах игры по итогам третьего сезона в НБА.