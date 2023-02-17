Суперлига Parimatch: расписание трансляций матчей 17-19 февраля
В пятницу, 17 февраля, стартует очередной игровой бабл регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch, который пройдет в Ивано-Франковске.
В бабле сыграют три команды, в том числе БИПА дважды сыграет с "Политехникой-Галичиной", а впоследствии одесситы проведут матч с хозяевами "Говерлой-Прикарпатье".
Вашему вниманию расписание трансляций Суперлиги Parimatch, которые кроме эфира на ТВ традиционно можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Федерации баскетбола Украины.
Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат
Ивано-Франковск, КФУ
Пятница, 17 февраля
18:00. БИПА - "Политехника-Галичина"
Суббота, 18 февраля
17:30. "Политехника-Галичина" – БИПА
Воскресенье, 19 февраля
14:00. "Прикарпатье-Говерла-КФВ" – БИПА
Напомним, в этом сезоне победитель и призеры будут определены по итогам регулярного чемпионата. Сезон завершится без проведения плей-офф. В турнирной таблице уверенно лидирует "Будивельник".
Как сообщал OBOZREVATEL, тренерский штаб мужской сборной Украины по баскетболу назвал состав на решающие матчи отбора ЧМ-2023.
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