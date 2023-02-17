Суперлига Parimatch: расписание трансляций матчей 17-19 февраля

В пятницу, 17 февраля, стартует очередной игровой бабл регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch, который пройдет в Ивано-Франковске.

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В бабле сыграют три команды, в том числе БИПА дважды сыграет с "Политехникой-Галичиной", а впоследствии одесситы проведут матч с хозяевами "Говерлой-Прикарпатье".

Вашему вниманию расписание трансляций Суперлиги Parimatch, которые кроме эфира на ТВ традиционно можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Федерации баскетбола Украины.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, КФУ

Пятница, 17 февраля

18:00. БИПА - "Политехника-Галичина"

Суббота, 18 февраля

17:30. "Политехника-Галичина" – БИПА

Воскресенье, 19 февраля

14:00. "Прикарпатье-Говерла-КФВ" – БИПА

Напомним, в этом сезоне победитель и призеры будут определены по итогам регулярного чемпионата. Сезон завершится без проведения плей-офф. В турнирной таблице уверенно лидирует "Будивельник".

Как сообщал OBOZREVATEL, тренерский штаб мужской сборной Украины по баскетболу назвал состав на решающие матчи отбора ЧМ-2023.

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