Суперлига Париматч: расписание трансляций 7-11 апреля

В среду, 7 апреля, в Суперлиге Париматч начинается четвертый круг регулярного сезона. Поединки на этой игровой неделе пройдут также 9 и 11 апреля.

Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), в эти дни в чемпионате Украины по баскетболу будет сыграно 12 матчей. Полностью расписание трансляций выглядит следующим образом:

7 апреля

18:00 "Химик" – "Прометей" (Obozrevatel)

18:30 "Одесса" – "Запорожье" (YouTube ФБУ)

19:00 "Николаев" – "Днепр"(YouTube ФБУ)

19:00 "Черкаськи Мавпы" – "Харьковские Соколы" (YouTube ФБУ)

20:00 "Будивельник" – "Тернополь" (Obozrevatel)

9 апреля

18:00 "Химик" – "Запорожье" (Obozrevatel)

18:30 "Черкаськи Мавпы" – "Днепр" (YouTube ФБУ)

19:00 "Николаев" – "Харьковские Соколы" (YouTube ФБУ)

19:00 "Одесса" – "Прометей" (YouTube ФБУ)

20:00 "Тернополь" – "Киев-Баскет" (Obozrevatel)

11 апреля

14:00 "Тернополь" – "Николаев" (XSport)

16:00 "Одесса" – "Киев-Баскет" (Obozrevatel)

Напомним, что "Киев-Баскет" является единоличным лидером Суперлиги, имея на две победы больше и на два сыгранных матча меньше, чем идущий вторым "Днепр".

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам финала между "Будивельником" и "Черкаськими Мавпами" определился победитель Кубка Украины по баскетболу.