Поражение "Будивельника": результаты Суперлиги Париматч 29 апреля

В четверг, 29 апреля, в чемпионате Украины по баскетболу состоялись очередные два поединка в Суперлиге Париматч.

В Каменском "Прометей" уверенно переиграл столичный "Будивельник" (98:73), а "Киев-Баскет" играет с БК "Запорожье".

Команда Ронена Гинзбурга провела мощную первую четверть, за счет которой сумела завладеть преимуществом до большого перерыва. Команда хозяев еще в стартовой десятиминутке набрала 32 очка, продемонстрировав агрессивную и быструю игру в нападении, а также удачно отработала в защите.

Будивельник сумел сбить темп соперника во второй четверти. Команда Игорса Миглиниекса в том числе пыталась использовать потери Прометея - их у хозяев было 10 еще до большого перерыва. Киевляне лучше провели вторую четверть, но хозяева сохранили +9 перед второй частью матча. Отличную первую половину матча провел Липовый, который, выйдя со скамейки, принес своей команды 15 очков за 100% бросков с игры.

Вторая половина проходила под диктовку хозяев. Прометей демонстрировал игру высокого качества в нападении. Команда из Каменского атаковала с высоким процентом из-за дуги, реализовав 12 из 24 трехочковых, отлично двигала мяч (28 ассистов) и результативно работала в трехсекундной, набрав 52 очка в краске соперника. Команда Гинзбурга выглядела свежей соперника и уже в четвертой четверти окончательно доказала свое превосходство над киевлянами, которые оказались не готовы к такому давлению.

Прометей впервые в сезоне победил Будивельник выиграв последний матч сезонной серии со счетом 98:78.

Прометей 1 мая сыграет дома против Киев-Баскета, а Будивельник сыграет против Киев-Баскета 4 мая.

Прометей - Будивельник 98:78 (32:16, 15:22, 22:19, 29:21)

Прометей: Стефенс 24 + 13 подборов + 6 перехватов + 5 передач + 2 блок-шота, Петров 12 + 5 подборов + 4 передачи, Сидоров 12 Вон 11 + 4 передачи - 5 потерь, Беликов 6 - старт, Липовый 19 Эванс 7 , Майерс 5 + 5 подборов, Пирогов 2, Климов 0, Луценко 0, Лукашов 0

Будивельник : Буртт 13 + 6 передач - 6 потерь, Дево 11 Дэвенпорт 10 + 8 подборов, Джефферсон 8 + 6 подборов, Козлов 0 - старт, Реджи Джонсон 15 Кобец 8, Брайс Джонсон 8 + 5 подборов, Звонов 4, Кожемякин " Кожемякин 1

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Одессе местный одноименный клуб проиграл "Харьковским Соколам" (72:79), а "Николаев" победил в родных стенах "Черкаськи Мавпы" (94:81).