"Химик" с трудом обыграл "Николаев": результаты Суперлиги Париматч 12 марта

Южненский "Химик" одержал трудную победу над МБК "Николаев" в очередном матчем регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Команда Виталия Степановского неожиданно столкнулась в трудностями в игре с одним из аутсайдеров первенства, но все же выиграла на своей площадке – 70:62.

"Корабелы" в первой четверти навязали борьбу сопернику, держа его на дистанции в четыре очка. Наставнику южан пошел на пользу первый перерыв, в котором он сумел достучаться до своих подопечных. С началом второй 10-минутки "химики" сумели отыграться, совершить рывок 7:0. А уже к большому перерыву хозяева имели разницу "+8".

Третий период южненцы начали уверенно, но в середине неожиданно пропустили в свою корзину девять очков, забив лишь два, и позволили сопернику сравнять счет.

На решающую четверть "химики" вышли с отставанием в четыре пункта. Судьба встречи решилась на последних минутах, где удачливее оказались хозяева.

"Химик" – "Николаев" – 70:62 (15:17, 23:13, 10:22, 22:10)

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