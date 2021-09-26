Старт "Прометея" и "Черкаських Мавп": анонс Суперлиги Windrose 26 сентября

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 26 сентября, состоятся очередные два поединка регулярного сезона в Суперлиге Windrose. Поединки запланированы в Черкассах и Слобожанском.

"Черкаськи Мавпы" – "Будивельник"

Черкассы, ДС "Будивельник"

Начало – 15:00

Трансляция – УНИАН, YouTube ФБУ

В Черкассах дождались стартового домашнего поединка обновленной местной команды. По расчетам главного тренера Мавп Максима Михельсона, после предсезонных нагрузок именно под старт сезона игроки должны выйти на пик физических кондиций.

Соперник жителей города Будивельник фоне уже имеет опыт официального поединка в начале сезона. В середине недели киевляне сошлись с Прометеем в матче за Суперкубок. Соперник оказался слишком мощным для команды Игорса Миглиниекса.

Видео дня

"С нетерпением ждем первого матча. Хорошо, что сыграем дома на глазах собственных болельщиков. Вся команда серьезно настроена на этот поединок. Знаем, что играем против сильной команды. Но я уверяю, что бороться на максимуме, отдавать всех себя на площадке и постараемся порадовать игрой. У нас собрался боеспособный коллектив, команда с хорошим характером, поэтому будет интересно ", - отметил перед матчем капитан Черкасских Мавп Иван Ткаченко.

Прометей – Запорожье

Слобожанское, СК Слобожанский

Начало – 16:00

Трансляция – Obozrevatel, YouTube ФБУ

Финалисты прошлого чемпионата завершают игровую программу стартового недели.

К очной встрече хозяева подошли в статусе фаворита. Прометей уже успел сыграть в нескольких официальных поединках. Мощно одолел квалификационный раунд Лиги чемпионов и победил Будивельник в Суперкубке.

Зато БК Запорожье играл только контрольные поединки, формируя новую команду уже без предварительного главного тренера Валерия Плеханова.

"Прошлый сезон задал очень приятную тенденцию в Суперлиге, когда любая команда может обыграть любую другую. Это делает чемпионат очень интересным и непредсказуемым. Я убежден, что в этом сезоне лига будет еще сильнее, будут еще более напряженные матчи. Если делать выводы исключительно из комплектации команд, конечно, Прометей Строитель Днепр, Киев-Баскет – это топовые команды и по бюджету, и по исполнителям, которые там собраны. Однако, опять же, статус фаворитов в этих клубов только на бумаге. Когда дело перейдет непосредственно к игре, убежден, что не будет ни 100-процентных фаворитов, ни аутсайдеров ", - убежден главный тренер Запорожье Станислав Овдеенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне БК "Николаев" уверенно обыграл гостей из Кривого Рога.