США в 16-й раз в истории выиграли "золото" Олимпиады в баскетболе

Сборная США по баскетболу выиграла "золото" Олимпиады-2020, обыграв в финале команду Францию (87:82). Для "звездно-полосатых" это стало 16-й олимпийской наградой высшей пробы в истории.

В финале подопечным Грегга Поповича удалось захватить инициативу с самого начала и выиграть первую четверть – 18:22. Во втором отрезке Кевин Дюрант и Джейсон Тейтум довели разницу в счёте до "+13".

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Но ближе к концу второй четверти представители США стали фолить и соперник благодаря штрафным броскам, смог сократить свое отставание до "-5" – 39:44.

Ситуация в матче могла быть совсем другой, но на первые 20 минут команда Венсана Коле допустила 10 потерь. Именно это стало основной причиной слабого результата сборной Франции в первой половине.

Вторую половину США начали феерично. Американские баскетболисты выдали рывок 13:2. Ошибкой тренерского штаба был выход на паркет Томаса Эртеля. 32-летний разыгрывающий защитник "Реал Мадрид" за 11 минут 4 раза потерял мяч, не попав ни одного из трех бросков с игры.

Перед заключительной 10-минуткой счет был 63:71. За это время команда США дважды смогла сократить отставание до трёх очков, но на большее оказалась неспособна.

За 8 секунд табло показывало 82:85, но Николя Батюм не реализовал трехочковый, а Руди Гобер сфолил на Дюранте. Тот уверенно забросил с линии, поставив точку в сегодняшнем матче — 82:87, став самым результативным в обеих командах. Кроме 29 очков в его активе 6 подборов и 3 передачи. Еще 19 пунктов добавил в копилку команде Джейсон Тейтум .

В составе сборной Франции лучшим стали Эван Фурнье (16 очков + 3 подбора + 2 ассиста) и Руди Гобер (16 очков + 8 подборов), при этом забросив всего 6 из 13 штрафных бросков.

Напомним, что для США это "золото" стало 36-й медалью наивысшей пробы на Олимпиаде-2020.