Украинец Михайлюк отметился хорошей результативностью в НБА

Украинский защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Святослав Михайлюк провел результативный матч регулярного сезона НБА против "Индианы", но его команда все равно проиграла 95:152.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" вышел со скамейки запасных и отыграл 20 минут. За это время он набрал 13 очков (0/2 двухочковых, 4/11 трехочковых, 1/1 штрафных), сделал 1 подбор в защите, совершил 2 перехвата и отдал две атакующих передачи. В пасиве Свята 2 фола.

Команда украинца занимает 13-е место в Западной конференции. В апреле "Оклахома" провела 18 матчей и проиграла 16 из них.

"Оклахома-Сити" – "Индиана" 95:152 (29:42, 17:40, 24:44, 25:26)

Оклахома-Сити: Браун (16 + 7 подборов), Бэйзли (10), Маледон (8), Браун (8), Роби (2) – старт; Михайлюк (13), Брэдли (13 + 8 подборов), Дек (8 + 10 подборов), Уильямс (8), Холл (7), Хорд (2).

Индиана: Макдермотт (31), Сабонис (26 + 19 подборов + 14 передач + 5 потерь), Леверт (25 + 6 передач), Бриссетт (16 + 13 подборов + 4 блок-шота), Самнер (10) – старт; А. Холидэй (12 + 6 передач), Дж. Холидэй (9), Брима (7), Стэнли (7), Мартин (5), Макконнелл (4).

Напомним, что Святослав начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех матчах чемпионата.

В 2013-м его вызвали в сборную Украины до 16 лет, в 2014-м Михайлюк впервые примерил футболку взрослой национальной команды, а в 2016-м он был признан самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки"

Благодаря ярким выступлениям за университетский клуб "Канзас Джейхокс" Святослава выбрали на драфте НБА 2018 года. Наш соотечественник подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс", через год перешел в "Детройт Пистонс", а совсем недавно стал игроком "Оклахомы".

Как сообщал OBOZREVATEL, в недавнем поединке Михайлюк установил несколько рекордов и остановился в шаге от дабл-дабла.