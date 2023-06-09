Сборные Украины по баскетболу 3х3 стартуют в отборе на чемпионат Европы: анонс

Мужская и женская сборные Украины по баскетболу 3х3 10-11 июня сыграют в квалификации чемпионата Европы. Наши команды будут бороться за выход в финальную часть европейского первенства в рамках отборочного турнира, который будет проходить в Констанце, Румыния.

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Рассказываем, что нужно знать об отборе на чемпионат Европы.

Формат отбора

Финальную часть чемпионата Европы в 2023 году 5-7 сентября примет Иерусалим, Израиль. Там сыграют по 12 сборных.

Автоматически получили пропуски на чемпионат Европы хозяева сборной Израиля, а также по 4 лучших сборных по рейтингу – Сербия, Литва, Нидерланды и Латвия у мужчин и Франция, Германия, Литва и Нидерланды у женщин.

Сборные, занимающие в европейском рейтинге 5-28-е места у мужчин и 5-15-е у женщин, разыграют еще по 6 путевок на двух квалификационных турнирах – в Констанце, Румыния, и Братиславе, Словакия. Последние путевки (по одной у мужчин и женщин) будут разыграны 17-18 июня в Лимассоле, Кипр между сборными, занимающими 29-е и ниже место европейского рейтинга у мужчин и 16-е и ниже у женщин.

Соперники Украины и расписание матчей

Мужская сборная Украины попала в группу В, где нашими соперниками станут команды Германии и Италии.

Две лучшие команды из группы выходят в четвертьфинальный раунд. В финальную часть попадают финалисты, а также победитель матча за 3-е место.

Календарь матчей мужской сборной:

Суббота, 10 июня

10:45. Германия – Украина

12:25. Италия – Украина

В воскресенье, 11 июня, запланированы матчи плей-офф.

Женская сборная Украины в группе А будет противостоять Испании, Швейцарии, Сербии и Дании.

В женской сетке в финальную часть выходят победительницы групп А и В, в которых сыграют по пять команд. Третью путевку на чемпионат Европы разыграют команды, которые займут вторые места в группах.

Календарь матчей женской сборной:

Суббота, 10 июня

09:55. Украина – Сербия

11:10. Дания – Украина

Воскресенье, 11 июня

10:45. Украина – Испания

12:25. Швейцария – Украина

В случае если сборная Украины станет второй в группе, то стыковой матч со второй командой группы В состоится также 11 июня.

Подготовка

Женская сборная начала основной этап подготовки к квалификации чемпионата Европы 7 мая в Ивано-Франковске, но игроки Франковска-Прикарпатья (а это трое из четырех попавших в заявку на отбор ЧЕ) начали готовиться еще с 10 апреля.

Еще до начала полноценного сбора сборная сыграла на турнирах в Швеции и Германии, где одержала победы. Дальше было участие в этапе Мировой женской серии в Астаре, где девушки стали третьими, уступив только Китаю, но обыграв первый номер посева, Германию, и финалиста этапа, Египет. Там сыграли Филевич, Уро-Ниле, Моллова и Космач.

В том же составе сборная Украины отправилась во французский Вуарон, где дошла до четвертьфинала – в группе проиграла будущим финалисткам чемпионата мира, Франции, а в четвертьфинале Испании, которая затем в Вуароне дошла до финала, а потом стала четвертьфиналистом чемпионата мира. В отборе на ЧЕ испанки сыграют почти тем же составом, что играли на ЧМ, сделав лишь одну замену.

Завершила сбор женская сборная Украины в Буковеле, где работала последние полторы недели.

Команда Владимира Холопова провела первый сбор в литовском Шилуте. Владимир Холопов вызвал восемь игроков – сначала с командой работали Юрий Кондраков, Максим Закурдаев, Никита Руслов, Олег Бондаренко, Владимир Конев, Илья Кабацюра, Максим Никитин и Игорь Сергеев.

Играя широкой ротацией с заменами, эта сборная стала третьей на турнире во французском Сен-Жан-де-Морьене, а затем двумя командами выступила в Вуароне. Команда в составе Олега Бондаренко, Максима Закурдаева, Владимира Конева и Максима Никитина дошла до полуфинала, уступив Франции, а другая четверка не вышла из группы.

После этого в составе сборной произошли изменения – к команде присоединился Антон Давидюк, а Кондраков, Кабацюра и Сергеев покинули расположение команды. Оставшаяся пятерка игроков отправились в Эстонию, где сыграла шесть матчей против местной сборной, выиграв все из них. Последний мини-сбор сборная провела в Польше, где Владимир Холопов определился с окончательным составом.

Составы

Состав женской сборной 3х3 на отбор на ЧЕ:

Кристина Филевич (первый тренер – Аида Евтушенко)

Мириам Уро-Ниле (первый тренер – Людмила Иваненко)

Оксана Моллова (первый тренер – Людмила Семанишин)

Анжелика Ляшко (первый тренер – Екатерина Кливенок)

Состав мужской сборной 3х3 на отбор на ЧЕ:

Максим Закурдаев (первый тренер – Игорь Овсянников)

Олег Бондаренко (первый тренер – Николай Шкепу)

Владимир Конев (первый тренер – Сергей Маренич)

Максим Никитин (первый тренер – Ольга Костюкевич)

Слова

Юрий Процюк:

"Нам откровенно не повезло со жребием, потому что есть Испания в своей группе при формате, что на чемпионат Европы выходит напрямую одна команда плюс второе место играет стыковой матч со второй командой другой группы.

Испания – полуфиналист последнего чемпионата Европы, четвертьфиналист чемпионата мира в прошлом году, участник чемпионата мира в этом году.

Также у нас в группе мощная Швейцария, тоже игравшая на прошлом чемпионате Европы; Сербия, где также развит баскетбол 3х3, и Дания, где активно развивается баскетбол 3х3. Легко не будет, но, опять-таки вспоминая этап Мировой серии, мы увидели, что можем играть с более сильными сборными мира".

Максим Закурдаев:

"Мы видели команду Германии, которая сейчас играет на чемпионате мира. Это очень хорошо движущаяся габаритная команда, в команде есть талантливый лидер, он левша и хорошо бьет сверху. За ним надо следить. Еще два габаритных игрока, которые хорошо занимают позиции под кольцом, и есть у них еще маленький игрок, шутер, но он пока не забил ни одного трехочкового, но баскетбол 3х3 – не идет сейчас, может пойти против нас, поэтому надо его закрывать.

В составе сборной Италии игроки по классическому баскетболу, выступающие во втором дивизионе своего национального первенства. Они, по-видимому, раньше еще не играли 3х3, поэтому информации о них пока нет. Как мы, так и они – это темные лошадки".

История

В последний раз в финальной части европейского первенства мужская сборная выступала в 2021 году. Лучшим достижением украинской мужской национальной команды на чемпионатах Европы, напомним, является третье место на ЧЕ-2017.

В общей сложности из семи раз, когда мужская сборная Украины играла в квалификации, она четыре раза попадала на чемпионат Европы.

Женская команда пять раз выходила в финальную часть чемпионата Европы и трижды занимала первое место в отборочных турнирах. Лучшим достижением в истории женской сборной 3х3 на чемпионатах Европы стало третье место в 2018 году.

Трансляция квалификации на чемпионат Европы по баскетболу 3х3 будет доступна на сайте ФБУ в день матчей.