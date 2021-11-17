Сборную Украины признали главным открытием старта квалификации Евробаскета-2023 среди женщин

Обозреватели ФИБА признали женскую сборную Украины по баскетболу одним из главных открытий старта квалификации чемпионата Европы 2023 года. Команда Срджана Радуловича наряду со сборной Турции получила высокую оценку.

Напомним, на старте отборочной кампании наши девушки победили в Киеве бронзовых призеров Олимпиады-2020 и многократных призеров Евробаскетов из Франции (90:71), а также победили на выезде неуступчивую Финляндию (77:71).

В ФИБА обращают внимание, как уверенно Украина разбила одну из сильнейших команд мира. Этому поспособствовала не только феноменальная фирменная игра лидера сборной Алины Ягуповой, но и командное взаимодействие в целом.

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Большой вклад в общий успех также внесли Татьяна Юркевичус и Кристина Филевич.

Успешный старт в квалификации дает сборной Украины отличную возможность не просто добыть в борьбе путевку на чемпионат Европы, а финишировать первой в отборочной группе.

Напомним, следующие матчи квалификации ЕвроБаскета-2023 сборная Украины должна сыграть через год: 24 ноября в Литве и 27 ноября во Франции.