Сборную Украины признали главным открытием старта квалификации Евробаскета-2023 среди женщин

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Баскетбол
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Сборную Украины признали главным открытием старта квалификации Евробаскета-2023 среди женщин

Обозреватели ФИБА признали женскую сборную Украины по баскетболу одним из главных открытий старта квалификации чемпионата Европы 2023 года. Команда Срджана Радуловича наряду со сборной Турции получила высокую оценку.

Напомним, на старте отборочной кампании наши девушки победили в Киеве бронзовых призеров Олимпиады-2020 и многократных призеров Евробаскетов из Франции (90:71), а также победили на выезде неуступчивую Финляндию (77:71).

Украина выиграла у Финляндии.

В ФИБА обращают внимание, как уверенно Украина разбила одну из сильнейших команд мира. Этому поспособствовала не только феноменальная фирменная игра лидера сборной Алины Ягуповой, но и командное взаимодействие в целом.

Видео дня
Финляндия – Украина

Большой вклад в общий успех также внесли Татьяна Юркевичус и Кристина Филевич.

Украинки обыграли на выезде в Финляндию.

Успешный старт в квалификации дает сборной Украины отличную возможность не просто добыть в борьбе путевку на чемпионат Европы, а финишировать первой в отборочной группе.

Финляндия – Украина

Напомним, следующие матчи квалификации ЕвроБаскета-2023 сборная Украины должна сыграть через год: 24 ноября в Литве и 27 ноября во Франции.

женская сборная Украины по баскетболу