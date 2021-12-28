Сборные Украины и России по биатлону задержали судьи во время Рождественской гонки. Видео

Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Юлия Джима финишировали восьмыми в традиционной Рождественской гонке (World team challenge). Соревнование без зрителей прошло на стадионе в Рупольдинге.

Вторая часть соревнований (пасьют) ознаменовался курьезным ляпом со стороны организаторов. Из-за ошибки хронометража сборные Украины и России стартовали раньше, чем было положено.

Евгению Буртасову (Павлову) судьи остановили прямо во время гонки. Представители фемиды задержали биатлонистку сборной России во время передачи эстафеты и на секундомере отсчитали обходимый временной интервал.

Видео дня

На видео было видно, как разочарованная россиянка в сердцах что-то выговаривала своему напарнику.

Эта же ситуация повторилась и с украинским дуэтом Пидручный / Джима, но это в трансляцию не попало. С чем связана ошибка организаторов, не сообщается.

Победу в итоге впервые в своей истории выиграли представители Австрии ( Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер). Вторыми стали россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный заняли последнее девятое место.

В 2019-м участниками от Украины стали Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. Наши соотечественники заняли второе место.

В 2018-м году украинский дуэт Юлия Джима и Артем Прима финишировали восьмыми, обогнав лишь представителей Японии и Франции.