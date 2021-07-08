Сборная Украины U-20 по баскетболу добыла первую победу в Македонии

Мужская молодежная сборная Украины U-20 добыла первую победу на контрольном турнире в Македонии, где готовится к еврочеленджеру. Во втором поединке наша команда победила сверстников из Болгарии – 65:63.

После довольно равного начала наши ребята в середине второй четверти оторвались на шесть очков. Однако к большому перерыву соперники успели перехватить преимущество, сравнять счет и выйти вперед на три очка.

С возобновлением игры соперники продолжили увеличивать преимущество. Впрочем, впоследствии нашим игрокам удалось вернуть себе контроль за игрой. Теперь уже "желто-синие" отыгрались и вышли вперед. Болгарские баскетболисты на последних секундах снова максимально сократили разницу, однако на этот раз наши не упустили победный счет.

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Лучшими в нашей команде были Александр Кобзистый (20 очков), Илья Заяц (15) и Александр Ковляр (12).

В следующем матче 8 июля наша команда играет против сборной американских университетов.

Мужская сборная Украины U-20 Контрольный турнир в Македонии

Украина – Болгария – 65:63 (17:15, 11:16, 19:12, 18:20)

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский предложил Литве провести совместный чемпионат Европы по баскетболу.