Сборная Украины по баскетболу узнала соперников в первом раунде отбора на Олимпиаду

Мужская национальная сборная Украины узнала соперников по групповому этапу преквалификационного олимпийского турнира, который пройдет 12-20 августа этого года.

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По итогам жеребьевки команда Виталия Степановского попала в одну группу с Турцией, Болгарией и Исландией. Все матчи турнира сборная Украины проведет в Стамбуле.

Для выхода в квалификационный турнир Украине нужно стать одной из двух лучших на групповом этапе, а затем выиграть плей-офф, который стартует с полуфинала (в Стамбуле сыграют команды групп С и D).

Результаты жеребьевки для Европы:

Группа А: Чехия, Северная Македония, Израиль, Эстония.

Группа В: Португалия, Польша, Венгрия, Босния и Герцеговина.

Группа С: Турция, Украина, Болгария, Исландия

Группа D: Нидерланды, Хорватия, Бельгия, Швеция

Согласно формату в каждой группе будет сыгран круговой турнир (каждая команда с каждой). Первые две команды группы выйдут в полуфинал, где продолжат борьбу за путевку. Ее получит победитель финала "восьмерки". При этом полуфиналы и финал пройдут в формате одного матча.

Даты игр:

12-16 августа 2023 – групповой этап

18 августа – полуфиналы

20 августа – финалы

Только победители преквалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире.

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