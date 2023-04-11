Сборная Украины по баскетболу получила нового главного тренера

На заседании Исполнительного комитета Федерации баскетбола Украины был утвержден главный тренер мужской сборной Украины. Новым наставником национальной команды назначен 41-летний украинец Виталий Степановский.

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Степановский в сезоне-2018/19 становился чемпионом Украины с южненским "Химиком" как главный тренер команды и однажды как ассистент. Также в качестве главного тренера Степановский завоевывал с южненцами серебро и бронзу Суперлиги, в 2016 и 2020 годах выигрывал Кубок Украины.

Под руководством нового тренера национальной команды студенческая сборная Украины завоевала серебряные медали на Универсиаде-2019, где лишь в финале уступила команде США.

В настоящее время Виталий Степановский возглавляет клуб "Крайова", с которым в сезоне-2022/23 вышел в плей-офф чемпионата Румынии. Дебютные официальные матчи нового наставника во главе сборной состоятся в августе в преквалификационном раунде отбора на Олимпийские игры в Париже 2024 года.

В августе также состоится жеребьевка квалификации на Евробаскет-2025. Первые матчи в отборе на ЧЕ сборная Украины проведет в ноябре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в баскетбольной Суперлиге в минувшие выходные были определены все призеры сезона-2022/23.

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