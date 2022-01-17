Садовый – о заявке Украины на Евробаскет-2025: нет сомнений, что все удастся

Мэр Львова Андрей Садовый выразил уверенность в том, что городу удастся построить новую баскетбольную арену и принять чемпионат Европы-2025. Он отметил, что это хорошая возможность популяризировать этот вид спорта.

Об этом сам Садовый написал на своей странице в социальной сети Facebook, приветствуя приезд во Львов комиссии ФИБА-Европа, которая инспектирует украинские городов, претендующих на проведение Евробаскета.

"Рады приветствовать во Львове генерального директора FIBA Europe Properties Монику Пухнер. Мы уже не раз заявляли об амбиции принять во Львове Евробаскет-2025. У Львова есть опыт проведения больших международных соревнований, поэтому мы стремимся развиваться в этом направлении. Это также отличная возможность популяризировать в Украине такие игровые виды спорта, как баскетбол. Для этого должны за следующие два года построить баскетбольную арену. Нет сомнений в том, что все удастся. Благодарю наших международных партнеров за сотрудничество, внимание к нашему городу и качественную экспертную поддержку!" – отметил Садовый.

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Отметим, что после визита во Львов уже во аторник, 18 января, представители ФИБА-Европа проведут встречу с руководством Офиса президента Украины, Министерства молодежи и спорта Украины, Киевской городской государственной администрации и Федерацией баскетбола Украины, где услышат гарантии проведения чемпионата Европы 2025 года.

После этого гости посетят место, где будет построено мультифункциональное сооружение, и состоится презентация объекта строительства, который в перспективе примет матчи Евробаскета-2025. После чего запланировано инспекцию членами комиссии ФИБА Европа условий проживания в гостиницах столицы.

Для получения прав на проведение турнира в Украине должно быть построено две современные спортивные арены. Для матчей группового раунда вместимость зала должна быть не менее 10 000 мест, а для финального поединка – не менее 15000.

Федерация баскетбола Украины определила два города, которые будут претендовать на проведение матчей Евробаскета-2025 – это Киев и Львов. Инициатором проведения чемпионата Европы в Украине стал президент Владимир Зеленский. ФБУ и президент организации Михаил Бродский поддержали эту инициативу и подали соответствующую заявку в ФИБА.

Как сообщал OBOZREVATEL. президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский заявил о том, что страна закончит строительство мультиспортивных арен, независимо от того, получит ли она Евробаскет-2025.