Евробаскет-2025 в Украине: инспекция прибыла во Львов

В Украину прилетела делегация ФИБА-Европа для инспектирования городов, претендующих на право принимать матчи чемпионата Европы по баскетболу 2025 года. Генеральный директор FIBA ​​Europe Properties Моника Пухнер и руководитель отдела соревнований Любомир Мандич в сопровождении генерального секретаря Федерации баскетбола Украины Владимира Драбиковского и игрового директора ФБУ Алены Таргоний во время двухдневного визита проведут ряд встреч с представителями властей страны и городов Львова и Киева.

Первым гостей принял Львов, где состоялась встреча членов комиссии с руководством Львовской ОГА и Львовским городским головой Андреем Садовым. Гости познакомились с местом строительства мультифункционального сооружения и презентацией объекта возле "Арены-Львов".

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Во вторник, 18 января, представители ФИБА-Европа проведут встречу с руководством Офиса Президента Украины, Министерства молодежи и спорта Украины, Киевской городской государственной администрации и ФБУ, где услышат гарантии проведения ЧЕ-2025.

Гости посетят и место, где построят мультифункциональное сооружение. Состоится также презентация объекта строительства, который в перспективе примет матчи Евробаскета-2025, и инспекция условий проживания в гостиницах столицы.

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